Potencia en torno a una historia mínima

El encierro que dispara demonios. Foto: Alternativa Teatral

Descenso / Autoría: Compañía Sudado / Intérpretes: Facundo Aquinos, Melisa Hermida, Cristian Jensen, Facundo Livio Mejías, Alberto Antonio Romero / Escenografía: Ariel Vaccaro / Luces: Lucía Feijoó / Vestuario: Bárbara Zago, Facundo Livio Mejías / Colaboración en dramaturgia: Ignacio Bartolone / Asistencia artística: Eliseo Gómez Carrillo / Dirección: Jorge Eiro. sala: Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 / Funciones: viernes, a las 21 / Duración: 60 minutos / Nuestra opinión: buena

Una fábrica abandonada, un grupo de personajes poco reconocibles, un ambiente hostil. El cuadro expone una pintura exaltada, macabra. Una persona está secuestrada y en torno a ella unos seres desesperados, producto de su poca experiencia en este tipo de delitos, han ingresado en un campo de desenfreno que no parece fácil de detener.

Algunos de estos hombres llevan varios días encerrados en ese espacio sofocante y están ansiosos por escapar de allí y de hacerlo con un botín. Pero, a medida que avanza la acción, pareciera que dicho botín ya no es de nadie. O que ninguno quiere apropiarse de este dinero que ya forma parte de la basura que se fue acumulando allí.

Los personajes van mostrando un deterioro en sintonía con el acto violento que han llevado a cabo. El espectador no conocerá la historia de esa gente. Porque en verdad no importa. Tampoco, por momentos, comprenderá ciertas situaciones que se van construyendo desde la desesperación y que los va cargando, cada vez más. Y lo que puede resultar más complejo aún, hay diálogos que son incomprensibles y no habrá forma de reconocer lo que se dice. Promediando la acción, a través de una radio, un locutor narrará de manera vehemente lo que está sucediendo, después de un lamentable partido de fútbol.

Descenso es una investigación teatral en la que el peso dramático no está en la historia, sino en el cuerpo de ese grupo de personajes que escapados de otras historias se reúnen en escena para intentan cerrar un episodio que los involucra de manera inesperada pero de la que tendrán que hacerse cargo.

Hay mucha intensidad en el modo en que se expresan esos cuatro hombres y esa mujer que se niegan a perder un espacio dentro de una trama que todo el tiempo parecería quebrarse, pero que se fortalece porque la violencia verbal o física la va zurciendo una y otra vez, la va reorganizando.

La acción progresa de manera espasmódica. Según la necesidad de protagonismo que necesita cada personaje. Cada uno expone una desprotección terrible. Juntos aportan una visión de la conducta de un grupo de seres humanos que no tiene límites ni pueden proceder con una mínima corrección. El delito los ha atravesado de tal manera que el infierno que los espera los va tragando lentamente.

El espectáculo posee un ritmo potente y unas actuaciones desaforadas que provocan una fuerte tensión en la platea. Durante sesenta minutos la expectativa ante lo que vendrá es mucha. El director Jorge Eiro sostiene con mucha vitalidad a ese equipo de intérpretes que sale a la cancha a vencer o morir, explotando sus energías al máximo. El punto de partida es mínimo, pero los acontecimientos resultan de una elocuencia notable.