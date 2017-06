Orange is the New Black está de regreso

La ficción de Netflix estrena su quinta temporada con trece episodios que se desarrollan con una estructura diferente de la que tenía el programa

Mañana estará disponible en Netflix la quinta temporada de uno de sus ciclos insignia, Orange is the New Black . Y así como sucede con la otra serie que puso al servicio de streaming en el mapa, House of Cards, los nuevos episodios de la ficción estarán muy cerca de los verdaderos conflictos sociales y políticos que se viven en los Estados Unidos de la actualidad. En el caso de la comedia dramática creada por Jenji Kohan, la nueva temporada comenzará con las consecuencias de la muerte de una de las presas más queridas, Poussey, a manos de un guardia de la cárcel de mujeres que sirve de escenario principal de la historia.

El impacto de la muerte de una de las protagonistas no sólo afectó el tono del relato en los nuevos episodio, sino que también modificó la estructura que la serie tenía desde sus comienzos, en 2013.

Así, los 13 nuevos episodios transcurrirán durante los tres días del motín que estalla en la prisión Litchfield motivado por el asesinato. Sin dejar de utilizar los flashbacks sobre la vida de las reclusas que siempre sirvieron para conocer las razones de su encarcelamiento y también para romper con la monotonía y la claustrofobia del limitado escenario de la ficción, los guionistas de Orange is the New Black se animaron a cambiar el formato que les había dado tan buenos resultados hasta ahora.

Sin embargo, esta temporada los trece episodios juegan más que nunca antes en el transcurso de la serie con la idea de una película extendida. Un arma de doble filo cuando se trata del desarrollo dramático de una ficción con un elenco tan extendido y que siempre supo sacarles provecho hasta a los personajes más pequeños y aparentemente inconsecuentes. Con el nuevo formato muchos de esos pequeños momentos pueden llegar a quedar perdidos en el tumulto.

De todos modos, uno de los más destacables logros de la serie fue y es combinar sin que se noten las costuras momentos emotivos e hilarantes escenas aprovechando el talento de sus muchas actrices de carácter. Algo que se mantiene en esta quinta temporada, que aunque sea distinta a las demás no renuncia al espíritu expresamente feminista que la hace memorable.