Hourcade apuesta al recambio para modificar la atmósfera de Los Pumas y despegarse de Los Jaguares

El head coach eligió un equipo con varias sorpresas para el primer Test Match ante Inglaterra; este sábado a las 16.15, en San Juan

Martín Landajo habla con Hourcade. Foto: VillarPress

¿Cómo evitar que los Pumas le escapen a la inercia de los Jaguares? ¿Cómo despegar a unos de otros? Una forma sencilla es cambiar los nombres. Daniel Hourcade eligió un equipo con varias sorpresas para el primer Test Match ante Inglaterra (mañana a las 16.15 en San Juan), entre ellas varios jugadores que no tuvieron mucha participación en el Super Rugby este año.

La mayoría de estas inclusiones, es cierto, jugó poco producto de diversas lesiones: Lavanini, dos partidos; Landajo, Leguizamón y Ortega Desio, tres; Boffelli (debutante), cuatro. Pieretto, que ingresó cuatro veces desde el banco, había estado suspendido. Como sostén hay un grupo bien asentado: Creevy, Tuculet, Matera, Orlando y De la Fuente, que jugaron al menos 10 de las 12 fechas del Super Rugby.

Con esta novedosa mixtura, Hourcade busca darle un aire distinto a un equipo que necesita cambiar la cara, si se toman como referencia las últimas actuaciones del seleccionado en noviembre, o si se considere la actuación del mismo grupo de jugadores en Jaguares.

Hourcade se encargó de remarcar las diferencias entre un equipo y otro: "A pesar de que son los mismos jugadores, los objetivos son distintos", dijo en una entrevista a ESPN. "Jaguares se enfoca en Jaguares, en los aspectos que los jugadores no dominan tanto como deberían para jugar en el primer nivel, no analiza tanto el rival, no hace una estrategia tan definida. Es el lugar donde se prueban juego y jugadores. Acá no se prueba nada, acá juegan los mejores, se estudian mucho más los rivales, es mucho más estratégico."

A simple vista, el oponente brinda una buena oportunidad de recuperación: entre los 23 que saldrán a la cancha, Inglaterra tendrá a 11 debutantes, tres de ellos desde el inicio. El ala Tom Curry, por ejemplo, debutará con 18 años, algo que en ese seleccionado no sucedía desde Jonny Wilkinson. El pilar Harry Williams y el centro Alex Lozowski son los otros dos. Sin embargo, estarán liderados por un grupo de elite que incluye a Dylan Hartley, Mike Brown, George Ford, Danny Care, Jonny May, Marland Yarde y Joe Launchbury.

"Inglaterra está en un momento fantástico y sin dudas eso hace que cualquiera que se sume venga con ese envión positivo", reconoció Hourcade. "Todos evolucionan, pero nosotros también. Los jugadores que jugaron el Mundial 2015 hoy tienen más de 50 partidos de primer nivel. Nuestra capacidad tiene que ser capitalizar ese rendimiento individual."

Los Pumas formarán con: Tuculet; Moroni, Orlando, De la Fuente y Boffelli; Sánchez y Landajo; Ortega Desio, Leguizamón y Matera; Lavanini y Alemanno; Pieretto, Creevy (c) y Noguera Paz.