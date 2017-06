Sergio Berni justificó sus spots de campaña: "Tenemos cero presupuesto"

Qué hay detrás de los llamativos videos del ex secretario de Seguridad de Cristina Kirchner; el análisis de los expertos en comunicación política

El ex secretario de Seguridad Sergio Berni está en campaña desde mayo, aunque aún no se sabe bien para qué cargo. El 18 de ese mes lanzó su primer spot, que lo muestra como una especie de funcionario-superhéroe rescatando vecinos en inundaciones y viajando en helicóptero. Su segundo video salió esta semana, y marcó un paralelo entre su figura y la de Frank Underwood, el protagonista de la serie House of Cards, un político sin escrúpulos, dispuesto a matar para alcanzar el poder.

Cuando se le consultó a Berni cuál es su estrategia de campaña, dijo que no tiene un plan específico, ni presupuesto para hacerlo. Y le restó importancia a los spots. "Lo hicieron mis colaboradores de siempre, artesanalmente. Fue una cosa de ficción, no es una estrategia de campaña", dijo el ex funcionario a LA NACION, quien se mostró reticente a aclarar si será pre candidato por la Capital o la provincia de Buenos Aires: "Lo decidirá el espacio", dijo.

cerrar

Aunque aún no cerraron las listas, varios indicios muestran que Berni busca ser pre candidato del Frente Para la Victoria (FPV). En el primer spot se ocupó de que apareciera una imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner entre los cuadros de apertura del video. Y, hace unos días, compartió una reunión con el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.

"Los spots fueron para generar una vía comunicacional a través de las redes sociales y tuvimos muchas respuestas. Es parte de un equipo de campaña, es contradictorio, es humor, está hecho artesanalmente, no tiene edición", insistió. Y siguió: "Si tenemos presupuesto cero. No es una comparación [con Frank Underwood], hay que tomarlo como lo que es, una ficción, nada serio".

Dos expertos en discurso y campaña política analizaron los spots de Berni. En general, señalaron que apuestan a un "exceso de personalismo" en detrimento del foco sobre las políticas públicas, cuestionaron la "falta de verosimilitud" y consideraron un error el hecho de vincular a Berni con un personaje de ficción que asesina por poder; aunque destacaron la capacidad para posicionar al virtual pre candidato sin costo económico.

"Los spots que lanzó Berni son muy distintos, no tienen unidad de estilo. Lo único que tienen en común es que son muy efectistas. Y que son una fuerte apuesta individual por encima de la política, un signo preocupante en general", analizó María Elena Ques, especialista en discurso político.

Lanzamos la campaña #YoPrefieroBERNI para las PASO. Esta semana caminaremos PBA y CABA. Sumate. pic.twitter.com/zFz0BDt9gC&- Sergio Berni (@SergioBerniArg) 4 de junio de 2017

"No es una idea feliz para alguien vinculado a Seguridad identificarse con un asesino. Por más que haya logrado visibilidad, no siempre lograr estar en agenda es algo positivo. Queda deteriorado. Es como en el caso de las escuchas de [Diego] Maradona. Vuelve al tapete, pero como figura patética", siguió la experta, que actualmente investiga las transformaciones en el contexto de las nuevas tecnologías de la comunicación.

"Para una sociedad que está en carne viva con el tema de la seguridad, apuntar al efectismo construyendo un personaje al estilo de Rambo no parece honesto", señaló la docente de Discurso Político en la Universidad de General Sarmiento.

Gonzalo Arias, sociólogo consultor en comunicación política, también cuestionó los spots, pero señaló su capacidad para suscitar la atención con escaso presupuesto. "En un contexto en donde la seguridad es la principal demanda de los argentinos, y en donde Berni supo construir como Secretario de Seguridad una imagen de alguien capaz de resolver esos temas -incluso con declaraciones de alto impacto respecto al vínculo entre migrantes y delito que lo hicieron subir en las encuestas, e imágenes de alto valor simbólico como ir colgado de un helicóptero o desplazarse en una moto policial al lugar de los hechos- debería haber trabajado su "posicionamiento" por ese lado y no apelando al ridículo", dijo el autor de Gustar, ganar y gobernar (Aguilar).

"Sin perjuicio de que Berni logró, con un costo bajísimo, suscitar la atención de los medios, lo hizo por algo que no sólo es bizarro, sino que incluso lo emparenta con un personaje de ficción que se reconoce como poco inescrupuloso y opaco. La respuesta de la cuenta oficial de Underwood no hace más que profundizar ese posicionamiento negativo", finalizó.