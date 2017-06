Qué piensa Gabriela Michetti sobre la candidatura de Cristina Kirchner

En una entrevista exclusiva con LA NACION, la vice presidenta opinó sobre la ex mandataria; también se refirió a la disputa porteña entre Larreta y Lousteau

Michetti dijo que prefiere no opinar sobre la decisión de la coalisión liderada por Larreta de no incluir a Lousteau en el partido. Foto: Archivo / Hernán Zenteno

La vice presidenta Gabriela Michetti habló en exclusiva con LA NACION y dijo que desde Cambiemos no se preocupan por la candidatura de Cristina Kirchner. "Si uno se pone a pensar si te conviene tal o cual candidato de opositor, dejaste de mirar tu propuesta a la gente y entonces empezás a ver endogámicamente a la política y corrés el enorme riesgo de separarte de la realidad". Para ella, ése es "el juego viejo de la política". Y enfatizó: "El siglo XXI no es eso, es pensar en la ciudadanía y en qué podés hacer por ella".

En línea con este concepto, la número dos de Cambiemos explicó que para hacer una buena campaña y reforzar el voto positivo en detrimento del voto "anti kirchnerista", la clave está en sacar la mirada del resto de los políticos para focalizarse en la gestión del partido y preguntarse: "Cuánto mejor puedo ser, cómo puedo mejorar mi propuesta y, desde ese lugar, ganar". Y agregó: "Vos no tenés que actuar sobre el escenario de la política sino sobre el de tu relación con la gente. Cuando ponés la mirada ahí y tenés claro el oído para escuchar a la gente y el corazón para sentir lo que siente la gente, ahí no le errás".

En el breve intercambio de la vice presidenta en la entrega del Premio Bienal de Alpi, LA NACION también la consultó sobre la disputa entre Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta y, ante la pregunta de si vería una eventual victoria del ex embajador como una derrota de Cambiemos, la funcionaria prefirió excusarse. Además, explicó que desde el Gobierno decidieron replicar la estructura que siguen "desde lo federal" en cada provincia o territorio por lo cual, siguiendo esa independencia, "la Ciudad de Buenos Aires se maneja con la jefatura política de Horacio Rodríguez Larreta y él ha decidido una estrategia para su coalición en la que no está ECO".

"No me gusta meterme porque, justamente, hemos decidido que cada partido provincial, local o municipal pueda decidir su estrategia y, si ellos ven a Martín Lousteau como opositor, hay que respetar eso porque sino todo lo que decimos para lo federal desde el punto de vista del Gobierno no la hacemos desde el punto de vista del partido", confesó.

Discapacidad e inclusión

Michetti junto a Carlos Breyaui, uno de los ganadores del premio Bienal de ALPI. Foto: Prensa ALPI

En materia de discapacidad, que era el tema que la había convocado a Michetti, opinó que si bien hubo avances para alcanzar la inclusión de las personas estos son muy desparejos y "falta algo que unifique", por lo que decidieron construir el Plan Nacional de Discapacidad.

Según la referente de Cambiemos, este proyecto apunta a ser una política de Estado armada "sin tironear unos de otros" sino que con la participación de la ciudadanía en general y de diversas entidades (tales como ONGs, empresas, medios e instituciones públicas). "Esa es la idea, no bajar una cosa hecha desde una oficina del microcentro porteño para que después se pegue contra la pared", explicó.

Finalmente, dijo que "si el espíritu de alguien está bloqueado tiene una discapacidad mucho más complicada que cualquiera de las discapacidades físicas" y destacó que "en la medida en que nos encontramos con la discapacidad, nos encontramos con la esencia de la vida".