Cartas de los lectores

La Argentina tiene un patrimonio cultural menos rico que el de otros países, como Italia, Perú o México. Pero, en cambio, tiene un patrimonio paisajístico importante y envidiable a cuidar para nosotros y las generaciones futuras. Entre estos paisajes incomparables se encuentra el hielo continental sur. Por ello, y en referencia a los embalses sobre el río Santa Cruz, que quedan a solo 20 kilómetros de lago Argentino, donde fluyen varios glaciares, no tenemos suficiente noticia sobre los informes ecológicos de impacto ambiental que justifiquen suficientemente que no habrá daño en estos glaciares incomparables. Estamos a la espera de un informe público sobre este tema tan importante.

Aumentos a diputados

Los diputados han incrementado significativamente el monto de sus dietas y el importe del reembolso por viajes no efectuados. Coincidentemente, esta semana Cáritas Argentina promueve su colecta nacional para asistir a los más necesitados. Informes del Indec y del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA expresan que aproximadamente un tercio de la población del país se halla en condiciones de pobreza. Hay alrededor de 5.700.000 niños en esa situación. Qué bueno sería entonces que los legisladores aportaran a esta campaña un mes de sus ingresos. Tal vez entonces el pueblo que los ha elegido vería así con mayor beneplácito esta noticia.

Explicaciones

Un informe reciente del Banco Mundial demuestra que durante los últimos 40 años la proporción de gente pobre en el mundo (la que vive con menos de dos dólares por día) ha decrecido del 40 al 10%, mientras que en nuestro país ha ocurrido lo opuesto. ¿Cómo se entiende? Señores políticos, ¡explicaciones, por favor!

Síndrome de Tourette

Tengo un hijo -hoy de 33 años- con síndrome de Tourette. Cuando comenzó su enfermedad, a sus cuatro años, además de perder a su papá, no tuvimos ni la información, ni el apoyo, ni la estructura ni la conciencia médica, social y pedagógica que hubiéramos necesitado. Mi hijo se vio sujeto al bullying, a la burla, a la descalificación, la exclusión de los grupos escolares y sociales, y hasta el desconcierto de sus maestros, profesores y compañeros. Durante años intentamos de todo y aprendimos mucho, tanto de las llamadas terapias complementarias como de médicos responsables que nos condujeron hacia una mejora de la situación. Cada persona con esta discapacidad no ve alterado su coeficiente intelectual , a veces es superior a la media, aunque sí se ve limitada por los tics, por el TOC (trastorno obsesivo compulsivo) y por el déficit atencional. Hay terapias que pueden funcionar para determinados casos, como la homeopatía, la acupuntura, la alimentación libre de determinados alimentos que disparan los tics, la meditación, complejos vitamínicos, etc. Mi intención es informar lo que hemos hecho, pero son los médicos especialistas los que deben tratar cada caso. Hoy gracias a Dios los medios de comunicación están tomando el tema con seriedad e informan a la comunidad los distintos aspectos de esta incapacidad, generando indudablemente menos exclusión y más comprensión. Y puedo decir con orgullo que mi hijo, luego de mucho batallar con sus tics, sus problemas de concentración y sus pensamientos intrusivos, se ha recibido de biólogo. Espero que la sociedad le dé una oportunidad laboral, pero más allá de eso, que conozcamos más sobre el síndrome de Tourette.

Importar o producir

El hecho de importar para abaratar costos es falso. Cuando importo un producto en 100 pesos, que la "ineficiente" empresa nacional produce en 150, aparentemente ganamos 50 pesos. Pero como el "costo argentino" (sumatoria de todos los costos de productividad, interna y externa a la empresa, burocráticos, laborales, judiciales, etc.), alguien deberá pagarlo de todos modos, el costo resultante total es: importado + costo argentino cesante= 250 pesos. Mientras mantengamos desocupados, empleados en negro por falta de capacitación y un frondoso empleo público no hay manera de escapar a la realidad, que es la única verdad. Siempre será conveniente producir que holgazanear mientras importamos. Mi pregunta es si tiene sentido destruir empleo, tratando de cobrar ese costo argentino al hombre que produce bienes.

Sin trenes

Pensar que hace unos cuantos años la provincia de Mendoza tenía tres rutas ferroviarias a Buenos Aires: desde la Capital, desde San Rafael y desde General Alvear, y ahora no queda nada. Era un servicio excelente. ¿Para cuándo?

Vuelos desde Córdoba

Soy cordobesa, y tuve una gran alegría cuando Aerolíneas Argentinas anunció la creación del corredor Norcorsur, con el aeropuerto Taravella de la ciudad de Córdoba como hub (centro de conexión). Aunque mayor fue mi asombro cuando en los cambios de rutas que se hicieron suspendieron los vuelos Córdoba/Rosario/El Calafate. No entiendo el criterio con que se tomó esa decisión. Los meses de invierno son muy duros para la economía del Sur (algo que no creo desconozcan las autoridades de turismo y de Aerolíneas). Mucha gente de todo el país se ha radicado allá, en un clima muchas veces inhóspito, buscando un porvenir. Obreros, profesionales, empresarios que hoy se ven seriamente perjudicados con esta realidad. El parque nacional Los Glaciares es un lugar único en el mundo. Muchos argentinos del Cuyo y del Norte para sus vacaciones tomaban el vuelo en Córdoba, y ahora tendrán nuevamente que hacer conexión en Buenos Aires, con el transtorno y el costo que esto conlleva. Creo que todavía se está a tiempo de corregir este error. Ojalá así sea.

