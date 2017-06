Feria de editores indie: qué comprar y qué leer en la opinión de los protagonistas

El encuentro, donde participan desde hoy unos 140 sellos de Sudamérica y España, va por su sexta edición, con gran crecimiento de convocatoria; un mapa de lecturas cruzadas para conocer los títulos que no hay que perder de vista

Ocho editores independientes, que participan de la feria que comienza hoy, recomiendan tres libros publicados por sus colegas. Ensayo, narrativa, poesía y cuentos para grandes y chicos: lo mejor de los catálogos del off editorial seleccionado por los protagonistas del sector. Veinticuatro títulos de diversos autores para buscar en los stands de los 140 sellos chicos y medianos que recibirán al público hasta el domingo en la sexta edición de la Feria de Editores de Buenos Aires.

Desde 2013, cuando se realizó el primer encuentro en la sede de FM La Tribu con apenas quince editoriales, la feria independiente fue creciendo en oferta y en visitantes. El año pasado asistieron cerca de seis mil personas en dos jornadas que tuvieron lugar en la galería Central Newbery. La convocatoria sorprendió a los propios organizadores y, por esa razón, este año la feria sumó un día y se mudó a un predio más grande, Santos 4040, que tiene 900 metros cuadrados. Esta vez participan 115 editoriales argentinas (24 son de provincias como Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y 25 extranjeras: así, entre todos los libros en venta habrá muchos editados en España, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, que no suelen circular en el país.

Siempre con entrada gratuita, durante los tres días habrá charlas de escritores y editores. Hoy, a las 18, Max Aguirre, Sol Otero y Juan Vegetal debatirán sobre la figura del autor gráfico. Mañana, a las 18.30, Luis Chitarroni, Mariana Dimópulos y Hernán Ronsino reflexionarán sobre el género del ensayo. Y el domingo, en el cierre, Eduardo Grüner dialogará con Luis Gusmán sobre su obra.

Como los puestos están atendidos por los propios dueños, ante la gran concurrencia de público el año pasado muchos editores no tuvieron tiempo de revisar los stands de otros sellos y hacer compras. Víctor Malumian, de Ediciones Godot, uno de los impulsores de esta movida, contó a LA NACION al finalizar la última feria que se había quedado con ganas de llevarse varios libros para su biblioteca personal. ¿Qué comprarán los editores independientes este año que tienen un día más de feria? A continuación, los 24 títulos recomendados para orientarse a la hora de elegir los propios.

ERIC SCHIERLOH

Barba de abejas

1 Ártico,de Mike Wilson (Fiordo)

"Es un libro magnífico y luminoso, que además, y de alguna forma muy extraña, puede leerse en tándem con el anterior título de Mike, también publicado por Fiordo: Leñador."

2 El peregrino, de J. A. Baker (Sigilo)

3 Arte en flujo,de Boris Groys(Caja Negra)

RICARDO ROMERO

AQUILINA

El libro de los géneros recargado,de Elvio Gandolfo (Blatt &Ríos)

"Elvio Gandolfo no sólo es uno de los mejores escritores argentinos de su generación, sino también uno de los mejores lectores que conozco. Y en El libro de los géneros recargados se unen dos cosas."

2 El curso del corazón, de M. John Harrison (Sigilo)

3 Mi música es para esta gente, de Daniel Moyano(Caballo Negro)

DAMIÁN RÍOS

BLATT &RÍOS

1 Jajaja,de Inés Acevedo(Mansalva)

"Este libro de cuentos es una gran oportunidad para hacerse de la obra de Inés Acevedo, algo que no pasa a menudo. No puedo parar de leer su obra y ojalá no pare nunca."

2 Vivir en la salina, de E. Gandolfo (Caballo Negro)

3 Pequeño recuento sobre mis faltas, de Cecilia Pavón (Iván Rosado)

JULIO ROVELLI

Cuenco de Plata

1 Carrusel Benjamin,de Mariana Dimópulos(Eterna Cadencia)

"Lo más impactante y novedoso es el enfoque creativo de la autora. Y las fuentes con las que arma este carrusel. Su experiencia en el trabajo con la biografía del filósofo es muy valiosa. Lo mejor: el recorte biográfico y su idea de Benjamin."

2 Eros, de Anne Carson(Fiordo)

3 La noche del mundo,de Alejandro Modarelli(Mansalva)

VÍCTOR MALUMIÁN

EDICIONES GODOT

1 Las niñas de Santa Clara,de Gabriel Sosa(Aquilina)

"Un policial hermosamente escrito, que por momentos te tensiona, te pone ansioso, te genera rechazo, te desconcierta; todo sucede en un manojo de páginas. Es el ejemplo perfecto de por qué un buen libro te puede dar tanto."

2 Katsikas, de Pedro Rey(Leteo)

3 En contra de la música, de Julio Mendivil (Gourmet Musical)

MANUEL RUD

LIMONERO

1 Amor,de Gian Berto Vanni(Niño)

"Una maravilla emotiva y gráfica redescubierta y reeditada por Niño. Amor es un libro indispensable por su materialidad y su emotividad."

2 Google poético(Galería Editorial)

3 La mano del pintor,de María Luque(Sigilo)

RAQUEL FRANCO

PEQUEÑO EDITOR

1 Achimpa,de Catarina Sobral(Limonero)

"Achimpa es un cuento divertido y encantadoramente ilustrado sobre las palabras... la materia misma de la literatura. Los chicos lo adoran."

2 Las obras de Bruno Munari (Niño)

3 Sinsentidos comunes,de Ezequiel Zaidenwerg (Bajo la Luna)

DAMIÁN TABAROVSKY

MARDULCE

1 Lo impropio,de Diego Tatián(Editorial Excursiones)

"Publicado hace algunos años, es una profunda reflexión sobre la tensión entre cultura, política y filosofía. Una vuelta de tuerca sobre «la comunidad de los que no tienen comunidad», de la que no me siento nada ajeno."

2 ¡Párense derecho!, de E. Ainbinder (Gog &Magog)

3 El regreso y otros relatos, de Calvert Casey (Final Abierto)

