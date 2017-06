Las frases más picantes

Trump miente

El ex director del FBI James Comey acusó de mentiroso al presidente

El ex director del FBI James Comey. Foto: AFP

"Las explicaciones que dio Trump cuando me destituyó (que el FBI tenía problemas y no estaba bien liderado) son pura y llanamente mentiras. Me difamó a mí y al FBI"

Michael Flynn

Comey reiteró que, durante una reunión con Trump, entendió que el presidente le estaba pidiendo que abandonara la investigación sobre su ex asesor de Seguridad Nacional

"Trump me dijo: «Espero que encuentre una forma de dejar pasar esto, de dejar ir a Flynn. Es un buen tipo. Espero que pueda dejar pasar esto»"

Obstrucción a la justicia

Comey se negó a decir si considera que las palabras de Trump pueden constituir una obstrucción a la justicia

"No me corresponde a mí decir si esa conversación con el presidente fue un intento de obstrucción"

Lealtad al presidente

Según Comey, Trump buscó su lealtad a cambio de mantenerlo en el cargo

"Estaba intentando conseguir algo a cambio de garantizar mi petición de seguir en el puesto"

Filtraciones a la prensa

Comey reveló que fue él quien filtró las notas que había tomado de la reunión con Trump

"Sinceramente, me preocupaba que pudiese mentir sobre la naturaleza de nuestra reunión. Sabía que podía llegar un día en el que necesitase un registro de lo que había ocurrido, no sólo para defenderme a mí mismo, sino para defender el FBI"