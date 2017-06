Las automotrices ponen el foco en la competitividad y en las elecciones

Para Ford, es necesaria una continuidad y la aceleración de las políticas del Gobierno para que lleguen inversiones; Volkswagen reclamó por el alto costo argentino

La competitividad, esto es, los grandes problemas que plantea el ya histórico "costo argentino" para exportar y frente a los precios al consumidor, y las elecciones de octubre, de cara a las políticas encaradas por el gobierno de Mauricio Macri para el sector automotor, serán dos ejes -más allá de los lanzamientos de nuevos modelos de las marcas- que estarán presentes en el Salón del Automóvil que abre al público mañana.

Un ejemplo se vivió ayer en un desayuno en el Hotel Emperador, en el que varios directivos de Ford respondieron las preguntas de un conjunto de periodistas. Y pese a que el inglés Lyle Watters, número uno de Ford en América latina, dijo que no quería hablar de política, no dudó en su respuesta sobre los posibles resultados de las elecciones legislativas de octubre. "El país está dando muchos pasos bajo el liderazgo actual. Me gustaría ver una continuación de estas políticas y que se movieran más rápido. No hay que dar un paso atrás después de las elecciones", afirmó el hombre que hoy dirá presente en La Rural en el día de la prensa, cuando Ford prevé mostrar un nuevo producto "más ecológico" aprovechando una rebaja de aranceles a la importación.

Acompañado por Enrique Alemañy, presidente de Ford Argentina, Waters afirmó que ve "brotes verdes" en Brasil, pero reclamó que "la Argentina tiene que ser competitiva" para exportar más.

El día de la visita de Angela Merkel al país, Pablo Di Si, presidente de Volkswagen Argentina, exigió también "seguridad jurídica" y hacer frente a los problemas de competitividad que afectan al sector y a toda la industria. "Los costos laborales, los tributos en cascada, la burocracia", enumeró el ejecutivo, para quien las elecciones, en cambio, no serán un problema. "Nosotros sólo queremos previsibilidad, independientemente de quien gane", agregó, en una entrevista con LA NACION. Di Si afirmó que habrá 26 modelos en exposición, entre ellos un auto eléctrico y otro híbrido.