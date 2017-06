Lyle Watters: "Quisiera ver una continuidad de políticas"

Lyle Watters. Foto: LA NACION

El ejecutivo inglés no dudó pese a que buscó esquivar los temas espinosos. "El país está dando muchos pasos bajo el liderazgo actual. Me gustaría ver una continuación de las políticas y que fueran más rápidas. No hay que dar un paso atrás", reclamó Lyle Watters, número uno de Ford en América latina, quien ayer, junto al presidente de Ford Argentina, Enrique Alemañy, recibió a varios periodistas que le hicieron varias preguntas, entre ellas las que se publican aquí.

Alemañy, en tanto, afirmó que un 20% del precio de exportación de los autos que se fabrican en la planta de Pacheco son impuestos y que por eso la compañía ya trabaja con el Gobierno en el Plan "Un millón" lanzado meses atrás. "Hoy hay una estructuea impositiva muy enfocada en el sector productivo. Necesitamos una economía estable con reducción no sólo de la cantidad de impuestos, sino de cómo están enfocados. Además, mejorar la infraestructura y bajar el costo de la mano de obra", afirmó.

-¿Cómo está viendo Brasil?

-Somos bastante optimistas. Veo algunos brotes de recuperación, sobre todo en los índices de compras y de confianza al consumidor. Hay un efecto político que intercede y algo de incertidumbre en el corto plazo. Pero salvo que pase algo catastrófico tiendo a ser algo optimista con cautela. Brasil pasó la peor recesión de su historia. Yo creo que vamos a empezar a ver más demandas (para la Argentina) de Focus y Ranger, aunque Brasil no llegará a la producción que supo tener (4 millones de autos) hasta dentro de cuatro o cinco años. La pregunta será por el ritmo de recuperación. Esta llegará.

-¿Brasil ha podido exportar a otros mercados su capacidad ociosa?

-No muchos fuera de la Argentina. En Brasil aparecen los mismos problemas que aquí. Hay que mejorar la competitividad, la logística, el costo de la mano de obra porque si no no se puede competir. No hay una bala mágica. Hay que trabajar con el Gobierno en la competitividad. La Argentina tiene que ser competitiva.

-La Argentina pasará por un proceso electoral, ¿cómo se ve desde afuera, crea incertidumbre a los inversores?

El país está dando muchos pasos bajo el liderazgo actual. Me gustaría ver una continuación de las políticas y que fueran más rápidas. No hay que dar un paso atrás en las elecciones. ¿Cuándo invertiremos en la Argentina? Cuanto más rápido volvamos a ser competitivos más rápido llegarán las inversiones. Hoy no hay nuevas inversiones.

-¿Son rentables con este alto porcentaje de impuestos?

-Es muy difícil ganar dinero en los negocios de exportación en la región. Hay que mejorar la competitividad. Estamos mejorarndo año a año, pero nos falta un gran camino para poder ser rentables.