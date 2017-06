Acuerdo

Massa suma gremios a su campaña

Sergio Massa recibió anoche el apoyo de una veintena de gremios, que colaborarán con el plan "Bajemos los precios", al sumar más de 300 sedes en la campaña de recolección de firmas en apoyo a esa iniciativa. Massa necesita, además, el apoyo de los sindicatos para la logística electoral y, sobre todo, la fiscalización de los comicios de octubre. La mayoría de los gremios presentes en la Asociación Obrera Textil (AOT) están vinculados a la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo, pero también hubo sindicalistas de La Fraternidad. La diputada Graciela Camaño se encargó de las gestiones ante los gremios, junto con Carlos Acuña y Facundo Moyano.

Los sauces

Cristina reclamó la nulidad de su procesamiento

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia reclamó ayer a la Cámara Federal que declare la nulidad de los procesamientos por asociación ilícita y lavado de activos dictados en la causa Los Sauces. También que se les levante la prohibición para salir del país.

"La instrucción de esta causa resultó ser un mero montaje dirigido a lograr impacto mediático", advirtió el abogado defensor Carlos Beraldi. La decisión quedará en manos de los camaristas de la Sala I Eduardo Freiler, Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, quienes recibieron ayer los argumentos de las defensas de los 21 procesados en el caso.

Indagatoria

Citan a declarar a Martín Báez en la causa de Vialidad

El juez federal Julián Ercolini convocó a Martín Báez, hijo mayor del detenido empresario kirchnerista, Lázaro Báez, a declarar como imputado en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. También dispuso la inhibición general de bienes.

Fuentes judiciales informaron que Martín Báez fue citado para el 4 de julio próximo. Los otros convocados a indagatoria son vinculados a la familia del ex empresario patagónico: el ex presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza, la empresaria Myriam Costilla, y tres ex funcionarios del área jurídica de Vialidad Nacional.

En esta causa ya están procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López y Lázaro Báez, también preso en el penal de Ezeiza.

Ercolini recordó en su resolución que en la causa se investiga "un complejo entramado delictivo que se habría constituido desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos". Entre ellos, el juez federal enumeró la designación de funcionarios afines, la canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz y la ejecución de procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Báez".

Chubut

Murió el ex senador kirchnerista Marcelo Guinle

Tras una larga enfermedad, murió el ex intendente de Comodoro Rivadavia y ex senador nacional Marcelo Guinle. Nacido en 1947 y oriundo de Santa Fe, ocupó varios cargos ejecutivos y legislativos por el PJ en la provincia de Chubut y también a nivel nacional. El 4 de diciembre de 2003 fue elegido presidente provisional del Senado y se convirtió en el segundo hombre en la línea de sucesión del entonces presidente Néstor Kirchner. Actualmente se desempeñaba como presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Su muerte generó el reconocimiento del PJ y de los principales referentes de la UCR.