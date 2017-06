Corbyn: una voz avezada que sabe llegar a los jóvenes

El líder laborista Jeremy Corbyn. Foto: Reuters

LONDRES (AFP).- El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, se las ingenió, tras el abrupto llamado a elecciones del gobierno conservador, para escalar posiciones en la opinión pública y mejorar la imagen propia y de su agrupación. A los 68 años maneja un lenguaje y unas propuestas que seducen a los militantes jóvenes. Aborrece la austeridad presupuestaria, lideró la oposición a la guerra de Irak y defiende la nacionalización de los ferrocarriles, símbolo de las privatizaciones de la era de Margaret Thatcher.

Su lema electoral fue una sociedad "para muchos, no para pocos", siguiendo la promesa de crear "una sociedad en la que no se ignore a la gente que ha quedado al margen", que formuló hace dos años, cuando fue elegido al frente del Partido Laborista. No teme hablar de subas de impuestos o de contratar más funcionarios, enarbolando su bandera de toda la vida, la de un Estado de bienestar, pacifista y cercano al trabajador.

Corbyn nunca tuvo un cargo importante en los gobiernos laboristas y trabajó para los sindicatos antes de ser elegido para el Parlamento, en 1983. Desde entonces defendió su escaño en ocho elecciones.

No fue a la universidad, y prefirió irse a Jamaica a trabajar para una organización humanitaria. El ex ministro conservador John Major, que tampoco tenía título universitario, solía bromear con él porque el laborista tuvo mejores notas en el secundario. "Major me decía que yo estaba mejor calificado que él", dijo entre risas en una entrevista con el diario The Guardian.