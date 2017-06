Posibles desenlaces

Los sondeos en boca de urna llenaron de incertidumbre el recuento de votos

Victoria clara de los conservadores

Una mayoría aplastante reducía la incertidumbre de si May tiene o no la capacidad para negociar en nombre de Gran Bretaña y aprobar el acuerdo en el Parlamento. Si bien la primera ministra puede superar la ventaja de 12 escaños que le dejó su predecesor, David Cameron, quien ganó en 2015, las encuestas sugieren que la mayoría podría ser muy inferior a los 100 escaños sobre los laboristas, que significaría un triunfo arrollador

May gana con una mayoría de 12 bancas o menos

Si May no consigue ampliar la mayoría de 12 escaños que Cameron ganó, su apuesta electoral será un fracaso, su capacidad para conducir el Brexit se verá mermada en el Parlamento y además llegará debilitada a las negociaciones con el bloque. La posible dependencia de May de minorías como los partidarios más duros del Brexit o de quienes no quieren dejar la UE aumentaría el riesgo de un "Brexit caótico"

Parlamento "colgado" con gobierno conservador

Una victoria conservadora pero que no logra la mayoría absoluta daría lugar a un Parlamento "colgado"; esta situación obligaría a los partidos a negociar para formar gobierno. Con el apoyo de otras formaciones, la líder conservadora se sometería a una moción de confianza en el Parlamento. El papel del liderazgo de May en el Partido Conservador podría ser cuestionado también, si los oficialistas perdieran la mayoría parlamentaria

Los laboristas toman el poder

De no superar la moción de confianza, May posiblemente presentaría su dimisión. El líder del primer partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, sería invitado a formar gobierno. Los laboristas podrían también lograr el apoyo de los liberaldemócratas y de los nacionalistas escoceses, lo que supondría una negociación del Brexit más suave. Si nadie lograra la confianza, entonces se disolvería el Parlamento y se convocaría a elecciones