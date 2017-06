El futuro de Aguirre, un incómodo escenario en San Lorenzo

Todavía no se resolvió la situación del DT; además, se analiza cada caso de los referentes

Diego Aguirre debe definir su futuro.

Sin fútbol oficial el fin de semana por la fecha FIFA, y con la tranquilidad posterior al gran triunfo sobre River y al boleto asegurado para los octavos de final por la Copa Libertadores, se desprendía que San Lorenzo podía vivir una semana calma, mientras aguardaba el sorteo que le asignara un rival en el certamen continental más relevante. Pero las dudas de Diego Aguirre acerca de su continuidad en el timón hicieron que los días azulgranas se tornaran inquietantes.

A la propuesta inicial de la dirigencia, encabezada por el presidente Matías Lammens y el manager Bernardo Romeo, de extender el vínculo que caduca el 30 de junio, siguió la incertidumbre del entrenador. Lo concreto es que el Ciclón tiene ajustada la agenda y la situación incomoda porque la indefinición aparece en el medio del calendario, con un enorme objetivo, la Libertadores, en el horizonte.

Ante una consulta para LA NACION, las respuestas llegaron con tonos similares: "Estamos conversando y en estas horas vamos a definir", expresó Aguirre. "En los próximos días se define sí o sí", aseguró Lammens. "La determinación no puede pasar de mañana [por hoy] o pasado", agregó Romeo.

El segundo encuentro entre las partes se produjo ayer; habrá un nuevo capítulo. Pese a las buenas impresiones iniciales, las autoridades no tienen en claro que Aguirre vaya a asegurarles su continuidad. En Boedo todavía no hay plan B para el caso de no llegar a un acuerdo.

En este San Lorenzo que viajó de un extremo a otro, las sensaciones del director técnico son ambiguas: valora dirigir a uno de los equipos más importantes del país, pero del otro lado de la balanza aparecen la distancia con su familia (radicada en Uruguay) y "la locura con la que se vive el fútbol en la Argentina", una situación que marcó públicamente en reiteradas ocasiones.

Además, Aguirre quedó en medio de decisiones institucionales que van más allá de su presencia. Y en sus charlas con la dirigencia, aparecen sobre la mesa, por supuesto, los nombres de los históricos Néstor Ortigoza, Juan Mercier, Leandro Romagnoli, Sebastián Torrico y Gonzalo Bergessio, cuyos contratos también concluirán a fin de mes. Al DT uruguayo le tocó ser parte de la renovación; los últimos tres jugadores perdieron terreno en la consideración, situación de cuidado por el peso de los protagonistas.

Con una Libertadores por delante, y con Aguirre o sin él, llegan horas cruciales para el futuro de San Lorenzo.