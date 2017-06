¿Qué pasará con el Brexit tras el revés de Theresa May?

Estaba previsto que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea empezaran el 19 de junio, pero todo podría demorarse

La primera ministra Theresa May quedó en una situación de debilidad tras las elecciones; podría cambiar la postura del Reino Unido en las negociaciones con Bruselas por el Brexit. Foto: Reuters / Stefan Wermuth

BRUSELAS.- La primera ministra británica, Theresa May, sufrió hoy un duro revés en las elecciones anticipadas que había convocado ella misma para consolidar su liderazgo y guiar al Reino Unido fuera de la Unión Europea ( UE) tras el referéndum celebrado el año último. No sólo los conservadores perdieron su mayoría en el Parlamento, sino que este resultado siembra incertidumbre sobre la capacidad de May para imponerse en las discusiones con Bruselas, que deben empezar dentro de diez días.

El revés en los comicios, la situación de hung parliament y todo lo que eso implica podría tener implicancias en la postura del Reino Unido en las negociaciones del Brexit: la primera ministra deberá abordarlas en posición de debilidad, si es que continúa en el cargo. Sin embargo, ella habló este mediodía como si no hubiera dudas: "Seguiremos con el mandato del Brexit y empezaremos las negociaciones en 10 días", dijo.

Dadas las circunstancias, nadie sabe si el Reino Unido conseguirá dejar la UE en 2019 en forma ordenada y consensuada.

¿Qué supone el resultado de las elecciones británicas para las negociaciones por el Brexit?

¿Brexit duro o blando? El mensaje de los votantes británicos no es tan fácil de descifrar. Lo que está claro es que May no recibió el apoyo que esperaba para seguir con su dura línea negociadora sin realizar grandes concesiones a la UE.

Oficialmente, Bruselas había evitado pronunciarse antes de las elecciones. Pero muchos políticos del bloque esperaban que hubiera un resultado claro para que los mediadores tuvieran margen de acción a la hora de tomar decisiones complicadas. "Las negociaciones van a ser ahora muy tensas", opinó hoy el eurodiputado conservador alemán Elmar Brok.

¿Qué actitud tiene la UE hacia May?

Bruselas veía a la conservadora como una pragmática, pero durante la campaña electoral aumentó la tensión. La UE se irritó después de que la primera ministra británica amenazara con hacer fracasar las negociaciones y abandonar el bloque sin acuerdo, algo que muchos eurodiputados consideran muy arriesgado.

¿Cuándo comienzan las negociaciones?

Estaba previsto que arrancaran el 19 de junio, pero el Reino Unido se enfrenta ahora a un complicado proceso de formación de gobierno, por lo que la fecha podría retrasarse. Los líderes de las instituciones europeas asumían hoy un posible retraso. "No sabemos cuándo comenzarán las conversaciones del Brexit, sabemos cuándo tienen que terminar. Hagan lo mejor para evitar un «no acuerdo» como resultado de unas «no negociaciones»", tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El tiempo corre y el plazo para alcanzar un acuerdo de "divorcio" vence a fines de marzo de 2019.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017&- Donald Tusk (@eucopresident) June 9, 2017

¿Cuáles serán los primeros obstáculos?

La UE quiere zanjar tres temas especialmente complicados: garantías de que los 3,2 millones de ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido podrán seguir viviendo allí y con los mismos derechos, una factura final de salida, que según cifras no oficiales podría alcanzar hasta los 100.000 millones de euros, y, en tercer lugar, la UE quiere evitar una frontera "reforzada" entre Irlanda, miembro del bloque, e Irlanda del Norte.

¿Qué quiere May?

La conservadora hizo del Brexit un tema principal de la campaña electoral, pero no dio detalles concretos. Por el momento está claro que ella también quiere acordar rápidamente los derechos que tendrán los ciudadanos de la UE en Reino Unido y los de los británicos en la UE. Sin embargo, rechaza un pago final y quiere que se negocie un acuerdo de libre comercio desde el principio.

¿Qué probabilidades hay de que se alcance un acuerdo?

No se sabe -tras las elecciones- qué pasará con la postura del Reino Unido en las negociaciones con Bruselas por el Brexit. Todos se preguntan ahora si May podrá formar un gobierno que pueda defender con firmeza sus intereses en la mesa de negociaciones o si dependerá de socios que tengan una postura más flexible.

La primera ministra Theresa May vuelve a 10 Downing Street con su marido Philip tras haberse reunido con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Foto: Reuters / Toby Melville

