Argentina-Brasil. Gonzalo Higuaín no viajará a Singapur, la pregunta que Jorge Sampaoli evitó contestar en la conferencia

El delantero de Juventus jugó sólo 45 minutos y no estará en el segundo amistoso; al técnico le preguntaron dos veces de si iba a estar el martes y no respondió

Foto: Archivo

MELBOURNE, Australia.- Gonzalo Higuaín no había jugado un buen primer tiempo. Sin embargo, sorprendió la decisión de Jorge Sampaoli de dejarlo afuera del equipo salió a disputar el complemento en el triunfo ante Brasil. El Pipita ni siquiera se sentó en el banco de suplentes y lo vio desde el vestuario y, si bien no estaba previsto, como sí sucedía con los casos de Lionel Messi y Nicolás Otamendi porque pronto se casarán, el delantero de Juventus no viajará a Singapur para el partido del martes.

Jorge Sampaoli brindó una conferencia de prensa en la que, dos veces, le preguntaron por la situación de Higuaín, de si iba a viajar a Singapur. En ambas evitó la respuesta, pero le agradeció al Pipita por haber "estado luego de la final de la Champions" y sólo remarcó que en el segundo tiempo lo sacó ya que entendió que el equipo necesitaba "más intensidad".

Lo cierto es que luego de que hablase el técnico, se confirmó que Gonzalo Higuaín no estará ante Singapur. No sólo no jugará, sino que ni siquiera viajará. Los únicos que estaban ausentes con aviso para ese encuentro eran Messi (irá a Singapur, pero para regresar a Barcelona) y Nicolás Otamendi.

Con Mauro Icardi lesionado -se ausentó hoy y habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días para saber si podrá jugar el martes- Sampaoli tiene a Lucas Alario como centrodelantero. Hoy eligió a Joaquín Correa, un viejo conocido de Sevilla, para ocupar el puesto del Pipa, algo que seguramente se repetirá ante Singapur.

La respuesta de Sampaoli cuando le preguntaron si alguien más se ausentaría del partido ante Singapur: