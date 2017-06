Martín Lousteau se mostró con Manzur y Alperovich y criticó la política económica de Macri

"El país está en una situación mucho más delicada de lo que pensamos", sostuvo

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El ex embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau , recorrió más de 1200 kilómetros para enviar un mensaje político a la Casa Rosada, en una suerte de réplica a la decisión de no dejarlo competir en las PASO de Cambiemos de cara a las legislativas nacionales de agosto próximo.

En la capital tucumana, donde se encuentra desde ayer, el referente del partido ECO se mostró junto al gobernador peronista, Juan Manzur y su antecesor, el actual senador nacional, José Alperovich , quienes están enfrentados con el Gobierno de Mauricio Macri . En declaraciones a la prensa local, Lousteau sostuvo que "el país está en una situación mucho más delicada de lo que pensamos", se refirió al déficit fiscal y al crecimiento de la pobreza y cuestionó la política cambiaria de la administración macrista.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner llegó a esta provincia invitado por el Gobierno provincial "para agradecerle por su gestión como embajador en los Estados Unidos para lograr el ingreso del limón tucumano a ese mercado", según explicó Manzur.

El mandatario tucumano calificó a Lousteau como "un gran amigo" y expresó públicamente su respaldo con vistas a las próximas elecciones legislativas nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde enfrentará al Pro. "Los porteños deben darse cuenta que es una buena persona. Ojalá que lo voten", sostuvo Manzur, quien anoche agasajó a Lousteau con una cena en su domicilio particular. De la comida también participaron funcionarios, legisladores y dirigentes peronistas, entre ellos Alperovich, quien subió una foto del encuentro en su cuenta de Twitter.

Ayer compartí con @gugalusto una cena donde intercambiamos reflexiones sobre la situación económica por la que atraviesa la #argentinapic.twitter.com/QOyTTKe4En&- José Alperovich (@JalperovichOK) 9 de junio de 2017

La agenda de Lousteau en esta provincia incluyó una visita a la Casa Histórica, un acto en la Casa de Gobierno de Tucumán, del que también participó el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y una reunión con empresarios y productores de limones locales.

En conferencia de prensa, Lousteau se refirió a su distanciamiento de Cambiemos. "En la Ciudad de Buenos Aires no quieren que se constituya Cambiemos. Yo no soy del Pro y eso ya lo he dicho. Competí en contra del Pro en la Ciudad", recordó. Y ratificó su decisión de competir en las próximas elecciones legislativas nacionales. "Nuestro espacio, aún si hubiera sido en las primarias, es ECO, que está conformado por el radicalismo, el socialismo e independientes, y vamos a competir por ese espacio", señaló.

Críticas a la política económica

A continuación, Lousteau cargó contra la política económica del Gobierno de Macri. "Veo una economía a la cual le cuesta mucho encontrar los motores para arrancar. Eso, a menos que podamos discutir de otra manera qué es lo que le está pasando a la economía, a menos que podamos diagnosticarlo mejor y encontrar la capacidad para gestionarlo de otra manera, va a seguir ocurriendo así", disparó.

El ex jefe del Palacio de Hacienda aseguró que "el país está en una situación mucho más delicada de lo que pensamos" y se refirió al aumento del déficit y al crecimiento de la pobreza. "Argentina tiene una estado muy grande, que tiene tres veces más recursos por cada uno de nosotros que hace 25 años, pero no nos provee tres veces más de nada; que tiene un déficit fiscal de siete puntos del PBI y que tiene 13 millones de compatriotas en la pobreza", argumentó.

Lousteau sostuvo que "el país tiene un déficit significativo y el problema no pasa por tener un Estado más o menos austero, sino que es necesario tener sobriedad, para que los recursos, aunque sean más, sean bien utilizados y rindan".

Lousteau dijo que "es un poco doloroso ver cómo Argentina, que tiene tantas riquezas de todo tipo, cuando uno recorre la recorre, no encuentra el mismo nivel de desarrollo que en otros países que tienen menos condiciones naturales, y esa es una enorme tarea pendiente". También aseguró que "el tipo de cambio actual está influenciado por el hecho que Argentina se endeuda con U$S 30.000 millones por año, por lo que el Gobierno tiene que traer los dólares del resto del mundo y nos inunda, y eso hace que el tipo de cambie sea menos competitivo". Esto, según el referente de ECO, provoca un atraso cambiario perjudicial para las economías regionales.