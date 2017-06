Los números favoritos de Rafa Nadal y su broma entre el "9" y el "10" aplicada a Roland Garros

El español habló sobre el significado numérico ante una eventual décima consagración en el polvo parisino

Nadal y sus 9 Roland Garros.

PARIS (AFP).- El español Rafael Nadal , que este viernes se clasificó para la final de Roland Garros, donde buscará su décimo título en París, bromeó con que el 9 es su "número favorito" pero que igual pasaría a ser el 10 si vence este domingo al suizo Stan Wawrinka.

"9 o 10, la diferencia es apenas un 10 %", mencionó con una sonrisa. "En el tenis los números son importantes. De momento el 9 es mi favorito, igual luego lo es el 10", afirmó, continuando con la broma tras su cómodo triunfo sobre el austríaco Dominic Thiem por 6-3, 6-4, 6-0. "El 9 es mi número favorito, de siempre, no sólo desde que gané el noveno aquí", aclaró.

Sobre el partido ante Wawrinka, afirmó que no será una revancha para él de la final del Abierto de Australia que perdió contra el suizo en 2014. "No he jugado una revancha en mi vida. No entiendo de revanchas. No me parece una forma de encarar nada", afirmó Nadal sobre aquel partido en Melbourne, que supuso el primer título de Grand Slam de Wawrinka, que luego ganó también Roland Garros en 2015 y el US Open 2016.

"Aquel año en Australia estaba jugando muy bien. Si no me llegaba a lesionar igual me hubiera ganado también, igual no. El hecho de adjudicarse un torneo de Grand Slam te da un cambio, es evidente, pero él ya venía jugando bien desde antes. Es un jugador que lo hace bien en los partidos importantes", señaló.

Nadal cree que está rindiendo en un alto nivel en este Roland Garros desde el principio: "Desde el comienzo he jugado bien. Otros años fue distinto, fui de menos a más. Sería arrogante decir lo contrario, he jugado muy bien y muy regular", celebró. El récord de Rafa es impactante en la versión 2017 de Roland Garros: perdió únicamente 29 games en seis partidos para plantarse en su décima final de Roland Garros.