Simona Halep vs. Jelena Ostapenko, Roland Garros: horario y TV de la final

Se enfrentan a las 10; televisa ESPN



Simona Halep

Jelena Ostapenko

Sinona Halep. Foto: Reuters

PARÍS.-¿Y los nervios dónde están? Quizás aparezcan hoy, aunque para las finalistas de Roland Garros el día previo, con todo lo que conlleva, resultó uno más. Es probable que la rumana Simona Halep tenga ventaja a partir de la experiencia de 2014, aunque a diferencia de hace tres años, cuando cayó por 6-4 en el tercero con la rusa Maria Sharapova, esta vez tendrá un adicional con el que siempre soñó: el N° 1 que conseguirá en caso de consagrarse. La letona Jelena Ostapenko, su rival, que nunca había pasado una tercera rueda de Grand Slam, luce su desparpajo independientemente del día en que esté. "Me divierten las preguntas de la prensa. Ustedes son muy divertidos y graciosas las cosas que preguntan", lanzó anteayer con su sonrisa infaltable y forzando la vista para identificar a quien la consulta. Casi que parecen dos tics, casi como el vocablo "funny" que le brota a cada instante.

No habrá tenis exquisito. Nadie presagia toques, drops y ángulos cortos. Será como esos duelos en los que una debe quedar de pie y la otra caerá en su ley. Ostapenko, de flamantes 20, perdió tres finales de circuito y no registra títulos como 47a del mundo. Dentro de la cancha es un torbellino, una corbeta misilística que no para de tirar winners. Tiene 245 en el torneo, el doble de su adversaria. Se le apunta que su derecha es letal y responde a lo Ostapenko: "¡Que curioso, porque mi golpe preferido es el revés". Un dato relevante: el promedio de velocidad de su drive en el torneo es de 122 km/h, superior al de? Andy Murray (121 km/h). Además de 2.1 millones de euros, si obtiene el título Ostapenko saltará al 12° lugar del ranking mundial.

Para Halep, son horas de sensaciones fuertes. Con 25 años, consolidada como una de las mejores, busca emular a su compatriota Virginia Ruzici, vencedora en 1978, y celebrar la jornada más importante de su vida.

El resto de la jornada

La final femenina abrirá la batalla en la pista central Philippe Chatrier a las 10 (hora de Argentina). No será la única final del día en ese lugar, ya que a continuación tendrá lugar la final de dobles masculinos, donde el mexicano Santiago González y el estadounidense Donald Young se enfrentarán al también estadounidense Ryan Harrison y al neocelandés Michael Venus.

En la categoría júnior, el español Nicola Kuhn, de 17 años, tendrá un día con dos finales, la individual contra el australiano Alexei Popyrin y la de dobles, en la que haciendo pareja con el húngaro Zsombor Piros se enfrentará a la dupla estadounidense Visil Kirkov/Danny Thomas.

En la final del torneo sobre silla de ruedas, el cordobés Gustavo Fernández defenderá su título en París contra el británico Alfie Hewett, a las 6.