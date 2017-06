"Hoy disfruto más que a los 16"

"Acá tenés las raquetas, hacé lo que quieras. Yo no juego más al tenis", recuerdo que le dije un día a mi viejo. Tenía entonces 16 años, y jugaba al tenis desde los 8. Tuve mi primer aprendizaje en la escuelita de tenis, luego llegaron los entrenamientos más intensos hasta que desemboqué de forma natural en la competencia: primero empecé participando en torneos Interclubes representando al club (GEBA) luego torneos metropolitanos y nacionales que jugaba a título personal. Pero llegó un momento en que me saturé y se me quemó la cabeza. Entonces planté bandera y no volví a tocar una raqueta hasta los 40 años.

¿Qué me pasó? De todo un poco: la adolescencia, el sentir que dejaba de lado a mis amigos... fueron muchas cosas las que me llevaron al colapso. La competencia, por su parte, me exigía un entrenamiento casi diario -aunque aclaro que el entrenamiento de aquel entonces dista mucho de la exigencia actual- y yo estaba realmente enganchado con el deporte. Pero en un momento empecé a perder ese interés y comencé a sentirme obligado a seguir. Ahí fue que decidí dejar el tenis.

De nuevo en competencia

Volver no volví de un día para otro. Fue de a poco, aunque sabía que por mi forma de ser iba a terminar enganchándome otra vez con el tenis y con la competencia. Volví primero a jugar esporádicamente. Me acuerdo que las primeras veces fue con mi viejo: iba al club a visitarlo y me invitaba a pelotear un rato, veinte minutos, media hora, no más.

De a poco fui tomando ritmo. Primero jugaba una vez cada diez días, después una vez por semana y así, informalmente, sin ningún tipo de competencia, me fui enganchando de nuevo. De los compañeros de tenis de cuando yo era chico quedaban pocos en el club, a veces alguno me reconocía, así que a medida que iba jugando más me iba formando un nuevo grupo de amigos con los que compartía el deporte. Todo fue fluyendo: cada vez jugaba más y en algún momento, de nuevo y de forma natural, volví a competir. Reconozco que ahora de grande me di cuenta de que más que el deporte me gusta la competencia, es algo que realmente disfruto. Así, al año y medio de haber vuelto a las canchas, volví a competir representando al club en categoría veteranos, e incluso después volví a engancharme en torneos nacionales, jugando por mi cuenta.

El tenis a los 16 no es lo mismo que a los 40, al menos para mí. Hoy disfruto mucho más la cuestión social. Cuando uno es adolescente es más individualista (sobre todo en un deporte como el tenis, que de por sí es individualista), y no termina de percibir todas las otras cosas que te puede dar el deporte. Ahora cuento con un nuevo grupo de amigos y compañeros, con los cuales nos juntamos a jugar, pero también a compartir un asado, una salida o, incluso, algún veraneo familiar. Veo también que, siempre y cuando uno no se exceda y desaparezca dejando de lado a la familia y su entorno, el deporte aporta una buena cuota de enseñanza y ejemplo para los hijos: el de alguien a quien le gusta divertirse en forma sana y compartir con los amigos una pasión.

El autor es abogado y juega al tenis en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA)