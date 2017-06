"El trabajo de base no tiene rédito electoral"

Diario El País, de Madrid. Reportaje al director argentino radicado en Europa Rodrigo Alonso, director del Centro Dramático Nacional de Montpellier, Francia, que se negó a renovar su contrato al frente de la sala pública por recorte presupuestario: "El trabajo de base, profundo, no tiene rédito electoral. Al político maleducado no le sirve, el político maleducado infravalora a los ciudadanos. Se dedican los recursos a los festivalero, que cuadra con el espíritu de una ciudad del Mediterráneo [...]. En Montpellier tenemos ahora ocupando las portadas de la prensa local el gran evento cultural bautizado Deporte Extremo, que consiste en volar por los aires atado a una cuerda o cayendo al río de cabeza catapultado desde una rampa o pegándotela contra un montículo; y tuvimos hace no tanto el evento Miss Francia: sí, se gastaron una millonada para elegir a la chica más linda del país y luego hablan de machismo. No tendría nada en contra de todo esto si, a su vez, al Centro Dramático se le prestase la atención que se merece y tuviera la dotación económica que se merece. ¿Qué sentido tiene seguir? Si no tengo el poder de hacer cosas bonitas, no quiero el poder". En ese mismo reportaje, Rodrigo García anunció que un montaje suyo formará parte de la programación del año próximo del Teatro Nacional Cervantes, en donde hoy termina La terquedad. El cambio de dirección (y, fundamentalmente, de rumbo curatorial) en la única sala que depende del Ministerio de Cultura de la Nación es ya, a esta altura, uno de los mojones de 2017 en términos de gestión. Claro que, de la temporada pasada a la actual, la apuesta no tiene un correlato presupuestario: este año cuenta con una partida menor que la del año pasado.