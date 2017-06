Sebastián Saja se retira del fútbol: "Nada de lo que haga de acá en adelante me hará sentir tan pleno"

Llegó el día de despedirme del jugador de fútbol profesional... de ponerle punto final a una carrera que duró 18 años en la que he sido muy feliz. A la que le debo todo lo soy, a la que me he entregado por completo cada día de mi vida. Seguramente nada de lo que haga de acá en adelante será igual, nada me hará sentir tan pleno como salir a una cancha y caminar hacia un arco. Pero una nueva etapa me espera y deberé dedicarme aún más de lo que lo he hecho como jugador. Siempre mirando atrás con orgullo y adelante con ilusión! Mañana por última vez me ataré los botines y ajustaré los guantes para caminar por el túnel y salir a jugar mi último partido como profesional. Sentiré, por última vez, esos nervios, cosquillas y entusiasmo que me han acompañado toda mi carrera antes de un partido. Sé que no los volveré a sentir en mi vida porque no hubo, no hay ni habrá nada más lindo que jugar al fútbol. Quiero agradecerles a cada uno de los que pasaron por mi carrera de una manera u otra. A cada uno de mis compañeros, entrenadores, ayudantes, preparadores físicos, entrenadores de arqueros, utileros, cuerpos médicos, auxiliares, prensa e hinchas de cada uno de los equipos que me ha tocado defender. Agradecerle también a cada uno de los clubes por los que he pasado, por darme la posibilidad de formar parte de sus instituciones. Y en especial, a mi familia y amigos por acompañarme toda la vida y festejar mis triunfos y sufrir los fracasos como propios. A mi abuelo Victorio. A mis padres, Diana y Daniel. A mi incondicional mujer Noelia. Y las 3 personas que cambiaron mi vida para siempre: Bernardita, Mateo y Simon. Muchas gracias a todos. Gracias fútbol! Hasta pronto. Sebastián Saja

