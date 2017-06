Cartas de los lectores

Inflación=diabetes

La inflación en la Argentina es igual a la diabetes: una enfermedad incurable. El diabético "convive" con ella, la acepta, pero se medica y se cuida para que no llegue a valores tan altos que produzcan complicaciones, como el coma diabético. Los argentinos también convivimos con la inflación, sabemos que no se cura, setenta años continuados lo confirman. Forma parte ya de nuestro acervo cultural. Es así como los funcionarios de turno disponen medidas, nada más (como los medicamentos para el diabético) para que el mal no aumente mucho y no termine en un "coma inflacionario".

Federico P. González Paganini

Privilegios

El Congreso de la Nación "mide" y publica todos los meses un índice de aumento de precios. Ese mismo Congreso acaba de autogestionar y aprobar un incremento para los legisladores superior a la inflación que ellos mismos reportan. Este aumento, complementario a sus paritarias, hace que sus salarios sean un verdadero privilegio, sólo comparable con el sueldo de los judiciales. El presidente Macri dijo (y prometió) durante su campaña electoral que con él en el gobierno se acabarían los privilegios en el Estado. Si fuese así, el Presidente tiene todas las facultades para vetar semejante afrenta al resto de los argentinos. Personalmente, hace muchos años espero con frustración que las promesas electorales alguna vez se hagan realidad.

César Monicat

Merkel en el CCK

Los argentinos vemos con orgullo cómo importantísimos lideres mundiales nos visitan gracias a la reapertura de relaciones internacionales que lleva a cabo el Gobierno. La visita de la canciller de Alemania, Angela Merkel, fue seguida con mucho interés por distintos sectores en nuestro país, así como su apretada agenda, que culminó con una cena oficial en el CCK, cuyo nombre es símbolo de la mayor corrupción en la historia argentina. Esto ya sucedió con el presidente Obama. Creo que para demostrar que somos serios y honestos se debería cambiar el lugar del agasajo o el nombre al centro cultural.

Patricio Carli

Recordar a Pochat

Leí el editorial sobre el señor Pochat. La mayor parte de nuestra sociedad no recuerda estos hechos. No por nada hemos llegado a la situación actual, realmente lastimosa. Lamentablemente, un país que debería estar entre los primeros del mundo, por nuestro desinterés, ha llegado a este punto. Es por olvidos como éste. Ya en 1940 el escritor Eduardo Mallea nos consideraba atinadamente faltos de interés por el país. Y si no lean su libro La vida blanca.

Luis Diego Zorzano

Venezuela

La Academia Nacional de Educación de la República Argentina desea expresar su apoyo al pronunciamiento de siete academias nacionales de Venezuela emitida el 14 de abril de 2017, en la que llaman a tomar conciencia acerca de la gravedad de los hechos que están sufriendo, como la violencia ejercida contra las manifestaciones ciudadanas y las decisiones de carácter político-institucional que afectan su desenvolvimiento republicano. La Academia Nacional de Educación se suma a las voces que solicitan recuperar las libertades propias de regímenes democráticos que permitan el normal desarrollo de las instituciones educativas y la protección de la integridad de los jóvenes estudiantes al ejercer su legítimo derecho al reclamo cívico.

La Academia Nacional de Educación adhiere cordialmente a declaraciones de otras academias argentinas que han expresado su solidaridad con la ciudadanía venezolana.

Beatriz Balian de Tagtachian

Presidenta

María Clara Rampazzi

Prosecretaria

La posmentira

Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que se emplea para calificar la descripción de una situación, en la que las emociones tienen más peso que los hechos objetivos. Con el objeto de encontrar un número concreto de desaparecidos, se creó una comisión investigadora (Conadep), que produjo una lista con nombres y apellidos, en la que con posterioridad se demostró estaban incluidas personas no desaparecidas. La cifra alcanzada por la Conadep parece no haber sido políticamente útil, por lo se estableció una nueva, arbitraria y redondeada, de 30.000, número objetivamente indemostrable que hizo tambalear el andamiaje del relato, lo que requirió de numerosos esfuerzos para sostenerlo. Esos esfuerzos ya resultaban insuficientes, por lo que se les hizo necesario a quienes lo sostienen establecerlo como dogma histórico, mediante una ley en la provincia de Buenos Aires, que tiene por objeto hacernos desaparecer de los medios de comunicación a quienes no aceptamos dicha cifra.

Para aludir a esta insólita situación en la que "se declara el fin de la historia" propongo el neologismo "posmentira".

José Raúl Buroni

Las PASO

Las PASO están creando un serio problema a los partidos políticos. Ocurre que si alguno de ellos renuncia a ellas facilita la posibilidad de que sus presuntos electores puedan incidir en las primarias de los que sí la adoptan, a tal punto que pueden tener una importancia decisiva. No es de extrañar entonces que tanto Randazzo en el peronismo como Lousteau en Cambiemos estén especulando con esa posibilidad cierta. Vale la pena recordar que este último estuvo muy cerca de ganar en segunda vuelta de las elecciones en Capital Federal, con un considerable aporte del peronismo.

Carlos Bastitta

Tener un hijo

Cada vez más mujeres, especialmente solas, y hombres solos también, están satisfaciendo su necesidad de ser madres o padres comprando esperma o alquilando un vientre. Se satisfacen ellos mismos, "comprando" un hijo, que viene al mundo por la decisión de una persona sola. Un hijo que viene al mundo para ser tratado como tal, pero que nunca sabrá lo que es el amor de ser criado por una madre y un padre. Por supuesto, con el correr del tiempo los niños con ausencia de uno de los padres se acostumbran a vivir de esa manera. Pero quienes los traen al mundo por lo visto se creen inmortales. No piensan que ellos no tienen la vida comprada, y en caso de fallecer o tener una enfermedad imposibilitante el niño puede quedar totalmente desprotegido, a veces a merced de que alguien se quiera hacer cargo de su crianza. Los hijos concebidos de esta manera nacen por un acto de egoísmo extremo de quienes buscan satisfacer sus propias necesidades en lugar de pensar en el niño. Puede decirse que hay muchas parejas que crían a sus hijos sin amor. Es cierto. Pero también sabemos que hay muchas otras que sí lo hacen. Y lo más importante es que ese niño va a enfrentar la vida más protegido, de a dos, en conjunto o alternadamente, en pos de su felicidad.

Alejandra Gorostiza

Trump y el clima

El cambio climatológico acapara hoy la agenda internacional. Mientras la comunidad científica se debate entre pronósticos apocalípticos y un moderado escepticismo, los líderes políticos entrevén los réditos electorales del discurso ecológico y muchos hombres de negocios empiezan a calcular los dividendos del cambio energético les puede brindar. En tanto, la vida en el planeta corre serios riesgos. Sea cual fuere el escenario final, existirán consecuencias directas, como la disminución de la nevadas y del volumen de los casquetes polares. Esto supondría, entre otras cosas, una elevación del nivel de los mares, olas de calor, trombas de agua. Los ciclones continuarán con mayor frecuencia. Las precipitaciones aumentarán en las latitudes más extremas y disminuirán en las áreas subtropicales. Esto traerá aparejado que la cuenca mediterránea aumente su aridez. Las enfermedades ligadas al calentamiento global y al consumo de agua se incrementarán en intensidad y frecuencia. Los manantiales se agotarán y concentrarám contaminantes que atentarán contra los seres vivos. La situación planteada debería ser conocida por el presidente de los EE.UU., quien parece ignorar el riesgo que corre nuestro planeta, y que puede traer consecuencias devastadoras.

Guillermo C. Vadillo

Guillermo Vilas

Perdió. Esa palabra, que él detestaba, en su labios sonaba más amarga que nunca. Se despedía en la primera ronda del abierto de Hamburgo. Su explicación no sonaba sincera, "los tenistas tomamos este torneo como preparatorio". Una semana más tarde volvió a perder. Esta vez, en la primera ronda del Abierto de Roma. Las críticas no tardaron en llegar. Se le cuestionaba su falta de actitud y resultados en los torneos grandes. No dijo nada, se mordió los labios y prefirió el silencio. Se refugió en la única fórmula que él conocía, trabajo, sacrificio y esfuerzo. Si los demás entrenaban cuatro horas, él lo hacía ocho. No respondió ningún cuestionamiento. Solo se concentró en su perseverancia. Una tras una las rondas fueron pasando. Nadie ganó Roland Garros en forma tan brillante como él. Solo dejó un set en el camino al título. El resultado de la final habla por sí solo, 6/0 6/3 6/0. Levantó el trofeo no como una revancha hacia nadie, sino con una satisfacción personal. La victoria había llegado para quedarse. Inició una serie que continuó con 50 partidos invictos. Muchos de sus récords tardaron años en ser quebrados. Luego vinieron el Abierto de los Estados Unidos y dos veces el Abierto de Australia.

A 40 años del título de Roland Garros, valgan esta líneas como reconocimiento al hombre que estableció un antes y un después en el tenis argentino y sudamericano, Guillermo Vilas.

Alberto A. Calandrino

Honor a la palabra

Jubilado desde 2003 y -como tantos- víctima del "mal cálculo" empleado por dicha repartición para establecer los haberes de sus afiliados (ver caso Badaro), el 28 de diciembre de 2010 inicié juicio a la Anses para reclamar la corrección del error y la adecuación a los valores correspondientes. Luego de años de chicanas y apelaciones por parte del organismo, en octubre de 2015 la Cámara de la Seguridad Social falló a mi favor, ordenando a la Anses la liquidación y pago dentro de los 120 días a partir del 17 de mayo de 2016. A la fecha no se me ha pagado, y no tengo conocimiento de que cumplirán sus obligaciones. Y ya van más de 365 días. Mi expediente duerme el sueño de los justos pese a las promesas del Gobierno cuando se anunció la "reparación histórica". A poco de cumplir 80 años, quiero y necesito confiar en el Gobierno, al que adhiero y en el cual sigo confiando. Espero que haga honor a su palabra.

Ricardo César Dold

