OCA va a la Justicia, pero no tiene suerte

El juez rechazó su pedido de concurso y la empresa apeló; siguen los embargos

La situación de OCA, muy delicada. Foto: Archivo

La situación de OCA, el correo privado más grande del país, no termina de resolverse. Hace menos de un mes la empresa presentó un pedido ante la justicia porteña para iniciar un concurso de acreedores. Pero no tuvo suerte, y en el medio, continuaron los embargos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que le reclama ahora una cifra en torno de los $ 4000 millones.

Según confirmaron a LA NACION desde Cangueiro Ruiz Abogados, el estudio que patrocina a OCA, el 17 de mayo pasado la empresa presentó su concurso en el Juzgado N° 16 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Pero el juez rechazó el pedido, al considerar que no tenía competencia en el caso, dado que la empresa postal todavía tiene domicilio legal en la provincia de Buenos Aires y, por ende, debía presentar la documentación en un juzgado de esa jurisdicción.

"La empresa inició en mayo de 2016 el trámite de cambio de domicilio en la Inspección General de Justicia, pero no está finalizado. Y, en noviembre del año pasado, se tomó la decisión de presentarla en concurso para hacerla viable. Pero como la empresa estuvo tomada y no se podía acceder a los libros, no se pudo formalizar el proceso hasta mayo pasado", explicó Marcelo Ruiz, socio de Cangueiro Ruiz Abogados, quien ya anticipó que apelaron la decisión del juez en primera instancia y están a la espera de que la Cámara se expida.

Según Ruiz, pese a que la sociedad todavía está registrada en Lomas de Zamora, se tomó la decisión de presentar el concurso en un juzgado de la Capital Federal porque la operación central de la compañía está allí. Además, porque en un concurso anterior -cuando todavía Patricio Farcuh no era dueño de la empresa- un acreedor había cuestionado la jurisdicción de Lomas de Zamora y la Cámara había definido en ese entonces que el trámite correspondía a la Capital Federal.

"Esperamos que la Justicia resuelva el tema de la competencia rápido, para poder evitar demoras, porque dejan la operatoria en una situación compleja", reconoció Ruiz.

Y es que hasta que no comiencen a correr los tiempos concursales, los acreedores pueden trabar embargos. Tal es el caso de la AFIP. De acuerdo con fuentes del organismo recaudador, no habiendo cumplido con los pagos correspondientes, OCA quedó fuera en las últimas semanas de todas los planes de pago en los que había logrado sumarse. Con lo cual la deuda de la empresa, que a marzo era de cerca de $ 1600 millones, se elevó ahora en torno de los $ 4000 millones. "Es complejo el tema de los embargos -comentó Ruiz-. Ante la urgencia, presentaremos un reclamo por este tema, si es que no se expide rápidamente la Justicia". Este mes, la empresa pagó sueldos, pero siguió acumulando deudas con la AFIP.

En el Gobierno vienen siguiendo de cerca la situación. OCA emplea a más de 7000 afiliados del gremio de Camioneros y cerca del presidente Mauricio Macri temen que cualquier problema pueda dañar la buena relación que tiene con el líder camionero, Hugo Moyano.