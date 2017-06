Invitan a jueces a una reunión en EE.UU.

El gobierno de Macri les propuso una jornada de trabajo en Washington

Como resultado del viaje del ministro de Justicia, Germán Garavano , a los Estados Unidos, el gobierno argentino ofreció ayer a los jueces federales una "reunión de trabajo" en Washington para intercambiar información sobre el caso Odebrecht con autoridades norteamericanas.

La invitación lleva la firma del embajador Eugenio María Curia, coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia. Llegó ayer al mediodía, por mail, a los cuatro juzgados federales que llevan distintos expedientes vinculados con el caso. Curia ya había hablado con los magistrados y les había adelantado que se las estaba enviando.

El encuentro es resultado de las gestiones de Garavano con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, explica la nota de invitación. El gobierno argentino se muestra muy optimista y la presenta como un canal que se abre para acceder a toda la información que tiene Estados Unidos sobre el caso.

Un alto funcionario del Gobierno informó a LA NACION que las pruebas que tiene Washington incluyen todos los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC) y de la investigación de Brasil vinculados con el caso Odebrecht. El funcionario dijo que el Ministerio de Justicia no accedió a ninguno de esos papeles, pero que Estados Unidos podría compartirlos con la Argentina a pesar de que son parte de casos "on going" (en curso) allí. Para eso, es preciso que los jueces sigan el camino trazado, dijo la fuente. Ese camino incluye la reunión en Washington. "Lo que nos dieron es una forma de cooperar", explicó el funcionario.

Los magistrados argentinos tienen una expectativa más moderada sobre lo que podrán conseguir. Recuerdan que Estados Unidos solía responder con eternos silencios o imponiendo muchísimos requisitos a los pedidos de información de la Argentina. Más cuando eran datos que se vinculaban con investigaciones que ellos también tenían abiertas. "Tenemos claro que no vamos a volver con ningún documento de ese viaje. Seguramente nos dirán cómo hacer los exhortos para obtener la información", especuló uno de los jueces, en diálogo con LA NACION. "Es mejor que nada", dijo otro de los magistrados federales.

Los cuatro que fueron invitados son Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi. Ayer hubo conversaciones cruzadas entre ellos y estuvieron de acuerdo en que no pueden viajar sin cumplir con todas las formalidades, que incluyen pedirle al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que les habilite -y les pague- el viaje, si es que el máximo tribunal está de acuerdo.

Según la invitación cursada por Curia, la reunión será para intercambiar información entre jueces y fiscales argentinos, por un lado, y fiscales de la FCPA (Foreing Corrupt Practices Act), que investigan corrupción y soborno internacional y dependen del Departamento de Justicia, por el otro. Está prevista para el 29 y 30 de junio.

Curia invitó a los jueces a viajar acompañados por los fiscales que siguen los casos, así como por los secretarios letrados que llevan las causas en sus respectivos juzgados. El marco para la cooperación es el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos de América.