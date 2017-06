Randazzo lanzó su espacio propio y ratificó que quiere enfrentar a Cristina

Presentó Cumplir, en un encuentro a puertas cerradas con intendentes, legisladores y sindicalistas

Randazzo, al presentar su propio espacio político, a metros de la Plaza de Mayo. Foto: LA NACION / Prensa Randazzo

En medio de la disputa encarnizada y todavía irresuelta por la definición de las candidaturas del peronismo, y sin confirmación sobre la postulación de Cristina Kirchner , Florencio Randazzo avanzó ayer un casillero en su decisión de competir por una banca en el Senado.

En una reunión a puertas cerradas, Randazzo presentó Cumplir, el espacio político por el que intentará competir en las PASO del 14 de agosto.

El ex ministro de Transporte encabezó un acto en el hotel NH Bolívar, a metros de la Casa Rosada. Fue un encuentro a puertas cerradas,al que la prensa no tuvo acceso, en línea con la estrategia de campaña que Randazzo desplegó hasta ahora.

Más notas para entender este tema El kirchnerismo decidió ignorar al ex ministro Randazzo

Ante unos 300 invitados, dispuestos a su alrededor en el formato 360, típico de las apariciones públicas de Mauricio Macri, Randazzo evitó confrontar, pero ratificó sus intenciones para las elecciones legislativas. "No voy a hablar mal de ningún compañero. Queremos competir para hacer una opción seria y amplia de oposición", aseguró en el cierre del acto. Enseguida, reiteró que pretende competir en primarias: "Quiero ir a las PASO porque creo que es la mejor manera de elegir los candidatos".

Antes había hablado su jefe de campaña, Alberto Fernández. El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner presentó y justificó la elección del nombre y el eslogan del nuevo espacio: "Cumplir: el valor de una palabra".

La identificación con el verbo "cumplir" busca que la figura de Randazzo quede asociada a su gestión como ministro de Interior y Transporte del kirchnerismo, sobre todo, con el DNI y los trenes. También, con el haber rechazado el pedido de Cristina Kirchner de que fuera candidato a gobernador bonaerense en 2015 para "cumplir" con su deseo (frustrado) de postularse por la presidencia.

El tercer discurso estuvo a cargo del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien explicó porqué Randazzo es el candidato "indicado" para "expresar mayor diversidad dentro del peronismo".

¿Por afuera?

La única posibilidad de sepultar la competencia en las PASO que creen viable cerca de Randazzo es la de que el kirchnerismo conforme un frente que no incluya al PJ. En ese escenario, aseguran, Randazzo se quedaría con el sello del partido. Los avales que el ex ministro reunió en los últimos días, y que presentará ante la justicia electoral a más tardar el sábado 24 de este mes, son del PJ.

"Los responsables de dividir el voto peronista y de hacer todo para favorecer al Gobierno van a ser ellos", disparó ante LA NACION uno de los asistentes al acto de ayer.

Terminado el encuentro, Fernández repasó la estrategia. "Hay un espacio dispuesto a competir en las PASO del Partido Justicialista o del frente que el Partido Justicialista constituya y que va a llevar como candidato a senador a Florencio Randazzo", dijo, ante los periodistas apostados a la salida del hotel.

Si en lugar de dejar al PJ fuera del frente cristinista, el kirchnerismo apelara a que el partido se declare prescindente, como ocurrió en 2003, el plan B de Randazzo es competir con un partido propio: Hacer por el Progreso Social. Es un partido con el que podría presentar candidatos provinciales y municipales. Para las postulaciones nacionales, la suya por ejemplo, necesitaría armar un frente con un partido nacional. Según pudo saber LA NACION, las tratativas para conseguir un aliado están avanzadas. El nombre del partido se guarda con celo. Por otro lado, cerca de Randazzo negaron que la decisión de hacer el lanzamiento a puertas cerradas tenga que ver con no tener demasiado volumen político para mostrar. Por el contrario, aseguraron que fue una pieza más de la estrategia de campaña que Randazzo diseño hace semanas y que"viene dando resultado". En las filas del ex ministro el encierro no convence a todos.

En el NH estuvieron los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Eduardo "Bali" Bucca (Bolívar), media docena de jefes comunales del interior, los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, el senador Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y el ex diputado Julián Domínguez, entre otros.

Por los gremios, participaron Héctor y Rodolfo Daer, referentes de Sanidad y Alimentación respectivamente, el diputado y segundo del Smata, Oscar Romero, Francisco "Barba" Gutiérrez (UOM) y el ferroviario Sergio Sasia.

La reunión duró poco más de una hora. En el cierre hubo marcha peronista. También, fotos y videos para difundir, una vez terminado todo, por las redes sociales.