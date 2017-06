Inglaterra tiene muchos novatos, pero también la sabiduría del gran Eddie Jones

Con varios jugadores afectados a Lions, el visitante se apoya en su DT australiano, que lo devolvió al éxito tras el fracaso en el Mundial

SAN JUAN.- En su primer día en la Argentina dispuso una reunión de equipo sólo para abandonarla sigilosa y repentinamente antes de que finalizara. Al frente de un plantel dotado de 18 novatos, necesitaba -dijo- que surgieran liderazgos naturales. Si Eddie Jones es considerado el mejor entrenador del momento, se debe no sólo a que es un erudito del rugby. Su mayor virtud reside en el manejo del grupo y la confianza que les da a los jugadores.

De hecho, para cambiarle la cara a Inglaterra tras el fracaso como local en el mundial de 2015 el entrenador australiano necesitó cambiar sólo un par de nombres. Ni siquiera hizo grandes modificaciones tácticas, pese a que se las esperaba dada su procedencia sureña: el seleccionado sigue basándose en una ejecución quirúrgica de los fundamentos del rugby antes que en jugadas rimbombantes. Al menos por ahora.

A la Argentina llegó con una mayoría de jóvenes, pues las principales figuras están de gira por Nueva Zelanda con British & Irish Lions. "Es el tipo de cosas que hacemos para desarrollar el liderazgo de los jugadores", justificó Jones. "Que sean partícipes, no sólo receptores. Queremos tener dos niveles de conducción: uno, que parta del staff, y el otro, de los jugadores. Tenemos que confiar en ellos", explicó.

Aun joven (24 años), George Ford es uno de los experimentados. "Una de las cosas que Eddie está inculcándonos es que tomemos el control de todo lo que hacemos. Los entrenadores nos ponen la estructura, pero después es nuestra responsabilidad que todo salga bien en la cancha y fuera de ella", contó el apertura.

Para los más nuevos, recibir esta confianza es vital. "Conmigo ha sido muy directo", relató el pilar Harry Williams, uno de los 11 debutantes que habrá hoy entre los 23 ingleses. "Me dijo lo que quiere que haga en la cancha. Cuando lo hice bien me dijo «bien hecho», y cuando no, me dijo cómo hacerlo mejor. Todo lo que nos pide es que nos esforcemos y hagamos bien el trabajo", detalló.

¿Qué rugby mostrará Inglaterra en esta gira? Difícil aventurarlo. ¿Continuará con su juego conservador o se atreverá más? La prioridad es ganar; de hecho, pone en la cancha lo mejor que posee. "Los jugadores tienen mucha confianza y una actitud ganadora. Creen en el sistema, creen en los compañeros", afirmó uno de los asistentes de Jones, su compatriota Greg Ella, que conoce al DT desde hace 53 años. Y que reveló que sus prácticas se basan en un rugby desestructurado. "Nueva Zelanda es el equipo del momento y fija la agenda. No queremos imitarlo, sino jugar en función de lo que nos da el rival y aprovechar las oportunidades", añadió.

¿Qué hace distinto a Eddie Jones? "Su pasión por el juego", opinó Ella. "Hace todo al 150%. Nada deja librado al azar. Los jugadores reconocen ese esfuerzo y responden al 150% por él. Además, su conocimiento del juego es asombroso", elogió.

Los Pumas lo sufrieron en noviembre, aun con un hombre más en casi todo el partido. Hoy jugarán contra muchos debutantes, pero también contra la sapiencia de Jones.ß

4,7x8