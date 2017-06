Con pocas semanas de diferencia, tres hechos plasman con toda crudeza la gravísima crisis que atraviesan las tres principales fuerzas policiales de nuestro país, crisis que no puede considerarse un hecho aislado pues se vincula con la ola delictiva.

Se trata de los desplazamientos y detenciones de tres ex jefes, los comisarios José Potocar, que comandó la Policía de la Ciudad; Pablo Bressi, ex jefe de la bonaerense, y Guillermo Calviño, ex jefe de la Policía Federal. Sobre los tres pesan graves denuncias. A esto hay que agregar las constantes noticias sobre la detención de oficiales de la bonaerense por encontrarse involucrados en diversas tramas delictivas como partícipes activos o cómplices.

Por las características de los delitos que se les imputan y la estructura jerárquica que caracteriza toda fuerza policial, es posible concluir con fundamento que no se trata de actividades recientes, sino que datan de hace tiempo y que las complicidades dentro de las fuerzas con bandas de delincuentes son amplias.

Sin embargo, también es preciso destacar que esas mismas noticias indican que, por primera vez en mucho tiempo, se persigue con ahínco la corrupción policial sin importar las jerarquías de los sospechosos y sin que se interponga en la labor judicial la protección política. Valga como ejemplo la condena al ex jefe de la Policía Federal comisario Roberto Giacomino por hechos de corrupción en perjuicio de la obra social policial. Giacomino había sido desplazado de su alto cargo por el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, pero tuvieron que transcurrir 12 años hasta que la justicia federal lo condenó a tres años de prisión, condena que tuvo lugar pocos días después de que el kirchnerismo abandonó el poder.

En el caso de Potocar, la causa de su desplazamiento fue la acusación de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar a empresarios y comerciantes de los barrios de Saavedra y Núñez. Por ese motivo, se encuentra preso, aunque proclama su inocencia.

En esa misma causa, investigada por el fiscal José María Campagnoli, se ordenó la detención de Calviño, quien comandó la Federal entre 2015 y 2016, durante el traspaso de la fuerza al ámbito porteño. La acusación es la misma que la de Potocar: ser uno de los organizadores de la asociación ilícita que extorsionaba a empresarios y comerciantes de Saavedra y Núñez, quienes se veían obligados a pagar a los policías para obtener seguridad especial. Esta "seguridad" consistía en no padecer asaltos, aspecto que se suma a las sospechas sobre eventuales relaciones entre los efectivos policiales y los delincuentes.

A Calviño también se lo había denunciado por presuntos vínculos con la barra brava de Boca, por haber protegido a oficiales corruptos y liberar zonas en distintos barrios. De probarse esta última imputación, quedaría confirmada la estrecha relación entre policías y delincuentes.

En cuanto a Bressi, de la bonaerense, a quien la diputada Elisa Carrió había vinculado con bandas de narcotraficantes, si bien presentó su renuncia, fuentes del gobierno de la provincia explicaron que fue alcanzado por algunas denuncias de corrupción y de violencia de género que, aunque no pudieron probarse, lo sometieron a un fuerte desgaste.

Poco después cayeron siete oficiales de la misma fuerza, mientras que otro comisario se encuentra prófugo. Esta banda controlaba una red de prostitución en el sur del conurbano y en su poder se hallaron numerosas dosis de paco y cocaína. Otra banda integrada, entre otros, por dos comisarios de la bonaerense está acusada de trabajar con abogados que llevan casos de accidentes de tránsito en un sumario conocido como "caranchos", y uno de los comisarios detenidos está procesado en la investigación de los sobres con coimas policiales hallados en la jefatura de la Departamental de La Plata.

Casos similares ocupan las crónicas, como si todos los policías estuvieran sumidos en la corrupción, concepto equivocado pues las mismas páginas policiales ponen de relieve la abnegación y el sacrificio de la mayoría de sus efectivos en la lucha contra el crimen.

De todos modos, las fuertes y documentadas acusaciones que afrontan quienes dirigieron las tres principales fuerzas del país hablan a las claras de una corrupción estructural dentro de ellas. Esta corrupción es la cara complementaria del fenómeno delictivo que se abate sobre la sociedad. En la provincia de Buenos Aires se verifican diariamente 160 robos a mano armada -un diez por ciento más que el año pasado- y tres personas pierden la vida víctimas de asesinatos. Ante este panorama, las autoridades decidieron que efectivos de la Infantería y la Caballería de la bonaerense patrullen las calles en las zonas más peligrosas.

Las investigaciones judiciales no deben cesar, pues jamás podrá ganarse la lucha contra el delito con fuerzas policiales, cuyas cúpulas, en vez de combatir, lo apañan, lo fomentan y lo administran.