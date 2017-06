Cartas de los lectores

El legado de Belgrano

Pensar en la pobreza de un funcionario hoy en la Argentina es casi paradójico, o peor aún, un contrasentido. Difícil imaginar a un político sin claras intenciones de obtener beneficios o riqueza al por mayor. El general Belgrano murió en la pobreza. Pero cuando el camino se ha sabido construir, el legado es grande, y el olvido no forma parte de la ecuación.

Detrás de cada persona puede haber un personaje o puede haber un héroe. La diferencia es abismal, sin dudas. En la sociedad actual hay personajes de toda índole, pero prácticamente no hay héroes. Es que el trabajo del héroe es silencioso, y su camino no está precisamente regado de flores. Por el contrario, deben tomar muchos riesgos, granjearse enemistades. La comodidad y la hipocresía no se llevan bien con el heroísmo. Tener ideas y defenderlas es algo reservado a unos pocos, y cumplir las promesas parece algo divino. Sin embargo, hay quienes honrosamente se han acercado a ese modelo. Son ellos los que logran hacer la diferencia, dejando de lado sus egos y mezquindades, siendo capaces de comprender y distinguir un bien supremo de otro superfluo. Belgrano perteneció a esta última categoría.

Inteligente, sensible, valiente, en determinado momento de la historia tomó decisiones extremas, sabiendo sus concecuencias. Y las defendió con la espada, la pluma y la palabra. Todo lo obtenido económicamente lo dejó en esta tierra. Y se llevó la gloria eterna.

No creo que haya legado más extraordinario.

Gracias, general.

Rosana Guadalupe Vallejos

DNI 17.105.059

Protagonismo

El 20 de junio, mientras un gran número de ciudadanos se "autoconvocaba" frente a los tribunales de Comodoro Py para pedir justicia y celeridad en los casos de corrupción que abruman al país, entre ellos varios que involucran a Cristina Kirchner, la ex presidenta realizaba un acto partidario, multitudinario pero pago, para asegurar la presencia de sus seguidores. Y que además fue transmitido prácticamente por todos los canales de televisión -una virtual "cadena nacional"- dándole el más alto protagonismo a la ex mandataria. El otro acto tuvo menos cobertura y, a mi entender, cifras sobre la concurrencia que no se ajustaron a la realidad.

Alberto Fernando Díaz

DNI 10.492.915

El viaje del Papa

En enero próximo el sumo pontífice volverá a América latina. Una vez más, evitará el país que lo vio nacer, su patria. Seguramente, desde el anuncio muchas parroquias y colegios estarán organizando viajes a Santiago, Chile, para presenciar su visita. Estos cientos de miles de jóvenes que probablemente irán seguramente pertenecen a las clases media y media alta. Justamente los que son votantes o hijos de votantes del actual gobierno. Vaya paradoja, ¿no? Una verdadera lástima que el Santo Padre ahora reniegue de la gente que tanto quiere verlo y escuchar su palabra. Esa gente que estuvo bajo su manto cuando era un pastor en su tierra y que no tiene la posibilidad de ir al Vaticano, ni a Paraguay, ni a Brasil, ni a Chile. Esa gente lo quiere ver acá, en su país.

¿Será que en todos los viajes de la señora de Kirchner le contagió el síndrome de hubris?

Juan Z. Santillán

DNI 17.802.492

Arreglo de la deuda

La participación del Congreso en "los arreglos de la deuda" es la mínima garantía (y digo mínima por algunos comportamientos de nuestros legisladores, que dejan demasiado que desear) que tenemos los ciudadanos de que un tema tan crítico para un país se discuta y analice en profundidad desde varias miradas, antes de tomar decisiones que nos comprometen por tantos años. La Argentina es campeona mundial cuando se trata de dejar de lado leyes y buenas prácticas. Sobre el tema del endeudamiento asistimos, desde hace tiempo, a un festival de decisiones de un grupo de personas que, por tener temporalmente el poder, dejan de lado al Congreso. Es hora de que las cosas se hagan como se debe y no como cada ministro, secretario o presidente quieren.

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Premios Martín Fierro

Al día siguiente de la entrega de los Martín Fierro, los medios emitieron detalles de la ceremonia. Estatuillas para Adrián Suar, Mirtha Legrand, Susana Giménez (todos ellos con el mismo discurso de todos los años), ¡para Tinelli! (no podía faltar).

Todos los años lo mismo y los mismos. Si hasta uno se termina preguntando si no es que a esta especie de clon del Oscar los mismos de siempre se la pasan entregándosela y aplaudiéndose entre ellos.

Miguel A. Decunto

DNI 11.270.762

Una larga espera

Soy jubilado, tengo 96 años y un estado de salud frágil propio de la edad. Como muchos otros jubilados, comencé el juicio contra la Anses por reajuste de haberes, el cual ya tiene sentencia firme que quedó notificada en el organismo el 14 de septiembre de 2016. Se supone que el cumplimiento de la sentencia debió haberse realizado hasta seis meses después de la notificación; sin embargo, al día de hoy no he tenido noticias. Es más, todavía está en la Anses en proceso de digitalización. ¿Hasta cuándo tengo que esperar, considerando mi edad avanzada y mi estado de salud?

Abelardo Bernardo Giménez Bonet

DNI 1.727.888

Sin luz en Glew

El 20 de junio, a las 13.30, una cuadrilla cambió un poste de luz en la esquina de Piedad y Patria, Glew, partido de Almirante Brown. A partir de ese momento parte del barrio quedó sin luz. Inútiles fueron los llamados a Edesur y al Ente Regulador. Siempre la respuesta fue "que estaban trabajando en la zona". Mentira total. Lo que pasó ( y no es la primera vez que sucede) es que dejan de conectar una fase. Cuando vienen, en cinco minutos lo solucionan. No sé si la incapacidad es de Edesur o de alguna empresa tercerizada, pero lo concreto es que llevamos ya mucho tiempo sin luz, lo que significa sin agua, ya que Glew carece de agua y cloacas.

Carlos A. Rodríguez Ghío

DNI 7.713.885

