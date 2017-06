Aplazó hasta pasado mañana la definición sobre su candidatura, aunque todos descuentan que irá por el Senado; la indefinición se extiende a la Capital

Tras el acto, Cristina posterga la confirmación hasta último momento. Foto: Archivo / Fabián Marelli

Satisfacción y confianza marcaron ayer el clima en el kirchnerismo, el día después del acto multitudinario que Cristina Kirchner encabezó en la cancha de Arsenal para lanzar Unidad Ciudadana (UC), la plataforma con la que dará la pelea en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. También hermetismo, porque la ex presidenta postergó hasta pasado mañana la confirmación sobre su candidatura.

La indefinición se extiende a la Capital, donde surgieron tensiones de último momento entre el cristinismo y el resto del peronismo, dos sectores que habían acordado ir a las PASO con una sola lista. Los tironeos llegaron a tal punto que los más pesimistas advirtieron ayer que podrían llegar a competir con nóminas separadas en las primarias de Unidad Porteña. Para esa disputa ya hay anotadas otras dos listas, la de Itaí Hagman y la de Guillermo Moreno.

En el sector más cercano a Cristina nadie duda de que se postulará para el Senado, pero todavía no trascendieron detalles de las listas que presentará UC ante la justicia electoral bonaerense. La regla general que marcará el reparto de lugares en esta etapa es que la ex presidenta tendrá la palabra final sobre las boletas para cargos nacionales y que los intendentes tendrán más peso en la definición de las listas para la Legislatura provincial.

Aunque no hay nada confirmado, la danza de nombres tiene varios protagonistas. Hay coincidencia en que Fernando Espinoza, presidente del PJ bonaerense, ocuparía un lugar relevante, ya sea en la boleta para la Cámara de Diputados o en la de la tercera sección electoral de la provincia. Daniel Scioli, presente en el acto que Cristina encabezó en Sarandí, también formaría parte de la lista para la Cámara baja, aunque no estaría en el primer casillero.

De los diez diputados nacionales kirchneristas que deben renovar sus bancas, los que parecen tener un lugar asegurado son el presidente de la bancada, Héctor Recalde, y su antecesora en el cargo, Juliana Di Tullio. Ella también podría mudarse a la Legislatura, como representante de la primera sección, un sitio para el que también se menciona a Teresa García. Los intendentes locales tendrán más de un lugar asegurado en esa nómina. Para las listas nacionales también se baraja el nombre de Martín Sabbatella.

"Ya nos vamos a poner de acuerdo. Con Cristina jugando a fondo como jugó en Arsenal es más fácil ordenar el espacio", dijo a LA NACION uno de los dirigentes involucrados en el armado. Entre los referentes que acompañaron a la ex presidenta en Sarandí circulaba una broma que puso los pelos de punta a más de uno: "Los candidatos son las personas de carne y hueso que Cristina subió al escenario".

El cierre de la Capital no está para bromas. Todavía no se sabe quién encabezará la lista para la Cámara de Diputados. Se procura cumplir el pedido que hizo Cristina para que ese lugar sea ocupado por una mujer. Pero las dirigentes que se mencionan, Alicia Castro, Gabriela Cerruti y Graciana Peñafort, no generan consenso.

La discusión más fuerte, que pone en peligro la unidad entre el cristinismo y el resto del peronismo porteño, tiene como eje la lista para la Legislatura. Con 6 o 7 lugares "entrables" en disputa, el sector más cercano a la ex presidenta aspira a quedarse con 4, planteo resistido por el resto de los actores, entre los que se destacan el PJ y la Corriente de la Militancia.