Sin grietas, Cambiemos y el FPV defendieron el aumento de dietas

Rechazaron debatir un proyecto para no subir los gastos de representación y de pasajes

Stolbizer se opuso a la suba, pero no precisó si la cobrará. Foto: DyN

Esta vez no hubo grieta. El interbloque de Cambiemos y el kirchnerismo aunaron voluntades ayer y rechazaron, en sesión de la Cámara de Diputados, debatir una iniciativa para dar de baja el aumento en las dietas que comenzaron a percibir los legisladores desde este mes.

A pedido de varios bloques, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dispuso la duplicación de los "gastos de representación" y de los montos que perciben los diputados por el canje de los pasajes que no usan. El primer ítem, que cobran todos los diputados de manera automática, pasa de 10.000 a 20.000 pesos, mientras que el segundo se incrementa de 19.300 a 40.000 pesos, pero sólo se percibe de acuerdo con los pasajes que se devuelven.

El diputado Pablo López (FIT) reclamó en la sesión de ayer que se derogue el aumento.

Pero su pedido no tuvo eco suficiente: el oficialismo y el Frente para la Victoria, con 141 votos, negaron el debate.

En la vereda contraria se ubicaron el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, y sus aliados GEN y Libres del Sur; las bancadas de izquierda; el bloque Justicialista; el socialismo; el Frente Cívico por Santiago, y otros monobloques, que se expresaron a favor de debatir el tema. Reunieron sólo 54 votos.

Cuando se dispuso el aumento, a principios de este mes, el massismo pidió expresamente, por nota al presidente Monzó, no cobrar el aumento dispuesto.

En cambio, su principal aliada política, Margarita Stolbizer (GEN), si bien votó ayer por la derogación de la suba de las dietas, no pidió ser excluida del cobro como sus colegas massistas. Ante la consulta de LA NACION, los voceros de la líder de GEN no dieron precisiones sobre si Stolbizer cobrará o no el aumento. "Margarita decidió donarlo", aclararon en el massismo. Empero, desde la presidencia del cuerpo indicaron a este diario que, hasta ayer, no habían recibido indicaciones de la diputada en ese sentido.

Radiografía de la dieta

Con la suba ya acordada, el sueldo bruto de los diputados pasó de $ 127.616 a $ 137.616. De ese total, $117.616 corresponden a la dieta y $ 20.000, a gastos de representación. El incremento es del 8 por ciento por encima de la paritaria legislativa, parámetro que se usa para actualizar de manera automática la dieta, que en el primer semestre fue del 10 por ciento.

Con los descuentos (el más importante, el del impuesto a las ganancias), el sueldo de bolsillo de un diputado pasa de $ 88.000 a $ 95.000. A eso debe sumarse el dinero que reciben por los pasajes que no usan. En total les dan 20 tramos aéreos y 20 terrestres. Si los devuelven todos, perciben $ 40.000 extras, a razón de $ 1350 por tramo aéreo y $ 650 por tramo terrestre. Para determinar esa cifra se tuvo en cuenta el costo de los pasajes a Córdoba.

Para evitar polémicas en el futuro, Monzó dispuso que a partir de ahora los gastos de representación se actualicen de acuerdo con la inflación del Indec, en tanto que los pasajes permanecerán atados a la cotización del viaje a Córdoba.

La decisión del Frente Renovador de desmarcarse del cobro del aumento de dietas provocó recelos y críticas en el oficialismo y en el Frente para la Victoria.

El presidente de bloque Pro, Nicolás Massot, afirmó en LN+ que Massa canjeó pasajes por 500.000 pesos durante su mandato y le reprochó que quiera llamar a sesión especial cuando faltó "en 12 de las 15 sesiones que se celebraron" desde el inicio del período extraordinario."Sergio está sobreactuando", acicateó Massot.

En el massismo no se quedaron callados. "En los últimos cuatro años, el bloque Cambiemos canjeó pasajes por casi 25 millones de pesos", respondieron.