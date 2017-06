Pegó fuerte en la Bolsa que el país no fuera declarado "emergente"

Tras la decisión de Morgan Stanley, el Merval cayó 4,81%; algunas acciones bajaron hasta 8%; sólo una se salvó

La reacción fue la esperada. El día después de que la Argentina no lograra recuperar la categoría como "mercado emergente", que perdió hace ocho años cuando se lo degradó a "fronterizo", el impacto en la Bolsa fue duro: el índice Merval sufrió una caída del 4,81% y todas las acciones -con excepción de las del Banco Macro- cerraron en baja.

Tras el feriado por el Día de la Bandera, el mercado local respondió ayer con una oleada de ventas a la decisión de la banca de inversión Morgan Stanley de mantener el estatus de la Argentina como "aspirante" a esa mejora y postergar para mediados de 2018 una suba de categoría, algo que el mercado descontaba.

La rueda estuvo marcada además por el volumen inédito de operaciones, que superó los $ 1000 millones (sumó $ 1083 millones, cerca del triple de una rueda normal) y marcó así su máximo histórico en los últimos cinco años. Con la baja de ayer, el Merval registró pérdidas del 7,8% en lo que va del mes.

Fuerte caída de la Bolsa, luego que la Argentina no fuera declarado "mercado emergente". Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

"No me queda claro que haya terminado la corrección. Fue una muy mala noticia que nadie había anticipado", apuntó un operador de la plaza, que consideró que la tendencia puede profundizarse mientras que el mercado de bonos puede repuntar más rápidamente.

Las acciones que lideraron la baja fueron Agrometal (-8,30%), Pampa Energía (-7,76%), Transportadora Gas del Norte (-7,01%) y Galicia (-6,41%). "Los activos domésticos sufrieron la desilusión que implicó la decisión del Morgan Stanley, llevándose las acciones la peor parte, dado que eran las que más lo habían descontado", expresó el analista bursátil Gustavo Ber.

El impacto más fuerte la sufrieron, sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que llegaron a retroceder hasta 9%. El papel de YPF, principal ADR argentino en el exterior, retrocedió 5% y en el post cierre registraba pérdidas del 0,38%. Los papeles de Edenor, por su parte, cayeron 3,31% y los del Galicia terminaron con un ajuste del 3,6%.

"El mercado había descontado que esa recategorización habría de ocurrir, así que no sorprende que haya caída de precios de acciones con la noticia de que eso no va a ocurrir. Me da la impresión de que hay un proceso de espera de parte de los analistas que deciden estas calificaciones, para ver si los cambios en la economía se van a consolidar en los próximos trimestres o va a haber algún problema", dijo a la agencia Télam el economista jefe del Ieral (Fundación Mediterránea), Jorge Vasconcelos.

Foto: LA NACION

Los bonos, aunque amortiguaron el impacto, evidenciaron también retrocesos promedio del 1,5% en sus cotizaciones en dólares. Los títulos en pesos, en cambio, terminaron con subas leves.

"La expectativa generada en los últimos meses se transformó en desilusión", señaló Portfolio Personal, en un informe en el cual recordó que la Argentina comparte la categorización de fronterizo con países como Lituania, Nigeria, Kenia, Kuwait y Bangladesh, entre otros.

El Gobierno, sin embargo, trató de minimizar la decisión del Morgan Stanley. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , dijo en un contacto con la prensa en Misiones que lo importante es que la Argentina está transitando un proceso de "reformas irreversibles". "Debemos tener paciencia y aceptar el índice de las calificadoras que han decidido esperar un año más", agregó.

"La lección de ayer, que se sufre hoy en los mercados financieros, es que no hay que dar nada por descontado", resumió el ex presidente del Banco Central Martín Redrado.

Por su parte, el analista de Allaria Ledesma, Christian Reos, observó que "el motivo [de la decisión] es que los inversores quieren asegurarse que los recientes cambios en el mercado de capitales sean duraderos". Y agregó: "Habrá que depurar de corto plazo a los inversores que entraron en los últimos meses apostando al flujo, y sobre todo a los que lo hicieron apalancados, pero los que vienen apostando a una mejora gradual de la economía no tendrían por qué vender".

Otro operador consideró que en el corto plazo el mercado de acciones puede llegar a corregir hasta un 5% más, pero que se van a ir produciendo bajas y oportunidades de compra." A la noticia del Morgan Stanley, se le suma el clima interno político "de definición de listas y primeros sondeos, que pueden conducir a un mercado más pesado", pero a mediano plazo, concluyó, los fundamentals de las acciones siguen marcando un tendencia alcista.