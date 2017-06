El dólar tocó los $ 16,70 y luego retrocedió

Lo impulsaron la polémica por el bono a 100 años y la negativa de Morgan Stanley a recalificar la deuda

Por la decisión de Morgan Stanley de no mejorar la nota de la deuda, el dólar tocó ayer un nuevo techo de $ 16,70, para luego retroceder y cerrar en una marca récord de $ 16,53, una suba de 14 centavos respecto del cierre del lunes.

La divisa estadounidense terminó así para la venta al público en $ 16,09 para la compra y $ 16,53 para la venta, según el Banco Central.

Economistas y especialistas del sector financiero advirtieron que el mercado ya había dado por descontada la recalificación y que la decisión de postergarla de Morgan Stanley terminó siendo sorpresiva. "El mercado había descontado que esa recategorización habría de ocurrir, así que no sorprende que haya caída de precios de acciones con la noticia de que eso no va a pasar. Me da la impresión de que hay un proceso de espera, para ver si los cambios en la economía se van a consolidar en los próximos trimestres o va a haber algún problema", dijo el economista de la Fundación Mediterránea Jorge Vasconcelos.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que el curso del dólar reflejó "la incertidumbre de los bancos y empresas ante los acontecimientos políticos y económicos del fin de semana hasta ayer, con especial atención al bono en dólares a 100 años y la calificación de Morgan Stanley", dijo. Según Izzo, la suba comenzó a corregirse por las ventas de agroexportadores que, con la suba, se encontraron con un precio tentador.