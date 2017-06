Laurent Corbaz: "Nunca tendremos un éxito del 100% en la identificación"

El jefe de la misión de la Cruz Roja que trabaja en la identificación de los soldados enterrados en Malvinas trata de bajar las expectativas

PUERTO ARGENTINO.- El optimismo se siente, pero no tanto. El suizo Laurent Corbaz, jefe de la misión humanitaria de la Cruz Roja que busca identificar a los 123 soldados argentinos enterrados sin nombre en las islas Malvinas, dice que no hay que caer en falsas esperanzas y que encontrar la identidad de cada cuerpo será imposible. "Nunca tendremos un éxito del 100%", dijo ayer en una entrevista con LA NACION, al lamentar que no todas las familias hayan dado su consentimiento. Con gran respeto hacia el tema, Corbaz explicó el esfuerzo que demandó ganar el aval de los isleños, celebró el apoyo que brindó el gobierno de las islas para la logística de la misión y destacó los contactos permanentes con el gobierno argentino.

-¿Qué chances reales hay de identificar a todos los soldados?

-Nunca tendremos un éxito del 100%. Es imposible. Primero, porque hay más familias buscando a sus seres queridos que restos humanos en Darwin. Segundo, porque el estudio de ADN puede ser exitoso, pero no todas las familias dieron sus muestras. Además, necesitamos tener lo datos ante mortem, que es información de los soldados antes de su muerte, como fracturas, joyas o piezas dentales. Esperamos tener la capacidad de identificar a la mayor cantidad posible, pero pensar en todos es muy irrealista

-Además de las familias que no quisieron dar sus muestras, hay quienes rechazan que se extraigan los cuerpos.

-Algunas familias pueden estar en desacuerdo, pero la mayoría desea saber si sus seres queridos yacen ahí o no. Además, el derecho internacional obliga a que las partes hagan lo mejor que puedan para dar respuestas a las familias que buscan a alguien después de la guerra, más allá de los que están en desacuerdo y de los años que pasaron.

-¿Habló con algunas de estas familias que rechazan la tarea?

-No yo, pero mis colegas que están en Buenos Aires estuvieron trabajando con las familias, la comisión que los agrupa y el Ministerio de Justicia, que está a cargo.

-¿Qué percepción tuvo de los isleños? ¿Apoyan el proyecto?

-Ellos tenían muchísimas preguntas. Por eso, el año pasado vine a explicarle a la gente de aquí cuál era la intención. Muchos no estaban convencidos con lo que estaba pasando. Nos preguntaban por qué lo hacíamos. Tuvimos reuniones largas y francas con las autoridades locales y con la población donde pudieron expresar sus preocupaciones.

-¿Qué los preocupaba?

-Se preguntaban si esto era una operación humanitaria, si las familias estaban realmente preocupadas o si esto era algo más político, ligado a una iniciativa del gobierno argentino. Nosotros explicamos que en 2012 la idea vino del gobierno, pero que la Cruz Roja dijo que no se podía tomar el pedido a la ligera, pues se necesitaba el aval de las familias. Después del enorme trabajo que se hizo en la Argentina para lograr el apoyo de los parientes y asegurarse de que todo fuera una iniciativa humanitaria y no política, creo que se entendió aquí.

-¿Y cuál fue la respuesta que recibieron?

-Creo que ahora todos están convencidos de que hubo un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido y que la misión se va a hacer. Creo que la apoyarán.

-¿El gobierno de las islas colabora?

-Sí, mucho. Nos ayudaron a organizar todo en el lugar de trabajo, que está muy aislado. Sin esa ayuda no hubiéramos podido establecernos allí con los contenedores, la electricidad, el soporte legal y el resto de la logística

-¿Qué tan pendiente está el gobierno argentino de la misión?

-Los contactos son permanentes. Nos reunimos regularmente con los funcionarios del Ministerio de Justicia y Cancillería. También con los asesores del Presidente.

-¿Habló con el Presidente?

-Yo no, el presidente de la Cruz Roja sí.

-El clima será muy hostil dentro de los próximos meses. ¿Puede demorarse la misión?

- Será hostil, sí. Sabemos que habrá días en lo que habrá mucho viento, nieve o lluvia, pero tomamos todas las medidas necesarias para que el clima no sea un problema. Por ejemplo, cuando hacemos estas operaciones solemos trabajar con carpas. Aquí trajimos contenedores porque con el viento las carpas no durarían ni dos segundos. Además, en invierno hay pocos turistas y eso fue determinante para que hayamos decidido hacerlo en esta época. Creo que tendremos el mayor nivel de éxito posible porque sé que las familias en la argentina esperan ansiosas una respuesta. Una vez que esto se termine puede que no haya más oportunidades de hacer algo así.