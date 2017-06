Los puntajes de River en una irregular noche ante Aldosivi: Batalla se recompuso y fue la figura

El arquero fue el jugador más destacado dentro de un rendimiento sin demasiados puntos altos en la victoria por 1-0 frente al Tiburón

La formación de River anoche ante Aldosivi. Foto: FotoBAIRES

Augusto Batalla (7): tras ser cuestionado ante San Lorenzo y Racing por sus errores, el arquero se recompuso con una destacada actuación. Gracias a sus sucesivas atajadas, River pudo terminar con la valla en cero. Lo más destacado fue la tapada ante un cabezazo alto a Galván y la respuesta con los pies en un tiro de Alegre.

Jorge Moreira (6): no tuvo casi ningún problema defensivo y cuando se distrajo, logró corregir automáticamente el error. Aportó proyección y salida por la banda derecha, ayudando a Pity Martínez y Nacho Fernández para ser una opción para el desborde. Le sigue faltando serenidad en la puntada final.

Jonatan Maidana (5): regular tarea del defensor. Por momentos se lo notó lento y cumplió de a ratos en el juego aéreo -perdió con Galván en un envío al área y lo salvó Batalla-. Salió lesionado con una molestia muscular no bien inició el segundo tiempo.

Lucas Martínez Quarta (6): pese a su delicada situación a la espera de la resolución por su caso de doping, el defensor mostró sapiencia para jugar y fue el más firme de la defensa. Correcto para marcar y seguro para salir, además marcó el gol en una pelota parada.

cerrar

Milton Casco (5): su faceta más destacada se ve en la ofensiva, cuando toma la iniciativa de salir con pelota dominada o se proyecta de izquierda a derecha para llegar como un volante ofensivo más. Pero muchas veces su desorden para retroceder deja mal parado al equipo. Irresoluto a la hora de decidir qué hacer con la pelota en ataque.

Leonardo Ponzio (5): se lo notó muy solo en un mediocampo poblado de jugadores de Aldosivi, que se dedicaron a tapar y romper las conexiones de River. Por eso, le costó durante un gran tramo del juego poder ser ordenado para marcar y recuperar. Luego, se acomodó en el final.

Ignacio Fernández (6): fue el jugador que manejó los hilos de la ofensiva millonaria, con buen criterio para elegir en la distribución de la pelota. A pesar de algunas imprecisiones en las entregas, redondeó un correcto partido.

Ariel Rojas (5): levantó su nivel con respecto a partidos anteriores pero todavía no logra redondear un rendimiento alto como ha sabido mostrar durante este semestre. Se dedicó a acompañar en los circuitos ofensivos, pero le costó entrar en ritmo y se sintió. Mostró actitud y esfuerzo para ayudar a Ponzio en la recuperación.

El festejo de Martínez Quarta por su gol. Foto: FotoBAIRES

Gonzalo Martínez (6): volvió a ser el desequilibrio del equipo. Más allá de que pueda tener intermitencias, de sus pies nacen los momentos más explosivos de un equipo que en los últimos partidos no tuvo rebeldía. Un pase filtrado suyo dejó a Moreira libre en la acción más clara del primer tiempo -falló Alario- y el tiro libre que remató derivó en el gol de Martínez Quarta.

Sebastián Driussi (4): una nueva floja actuación del delantero, que no estuvo muy activo. Buscó moverse y aparecer por distintos sectores, pero no siempre eligió correctamente y no terminó aportando peso en ataque.

Lucas Alario (5): comenzó el partido fastidioso y se lo vio inconexo con el resto del equipo. En la primera mitad falló una situación muy clara y luego en el segundo tiempo se acomodó al ritmo que el partido pedía y llevó más peligro al arco rival -Vega le sacó un cabezazo y un disparo-.

Ingresaron

Luciano Lollo (6): debió entrar por Maidana a los tres minutos del segundo tiempo y cumplió con su tarea. Solidez para marcar y claridad para tocar la pelota en la salida.

Marcelo Larrondo (-): reemplazó a Driussi y jugó menos de 25 minutos. Se mostró activo como en los últimos partidos en los que ingresó y aportó a la descarga. Tuvo un mano a mano y remató desviado.

Camilo Mayada (-): ingresó por Nacho Fernández a falta de 18 minutos y aportó velocidad y contención en un mediocampo que se alineó dentro de un claro 4-4-2.