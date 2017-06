Arturo Vidal le apuntó a Marcelo Bielsa: "No tuvo nada que ver con nuestro cambio, eso es algo que alguien inventó"

La estrella de la Roja analizó el paso del DT argentino por el fútbol chileno; "Para mí, no fue el cambio de Chile", sentenció

Vidal no se quedó con el mejor recuerdo del Loco Bielsa. Foto: Archivo

Marcelo Bielsa es considerado por muchos como el entrenador que revolucionó el fútbol chileno, una especie de legado que continuaron Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi . Sin embargo, hay una estrella de la Roja que considera que el Loco "no cambió nada" y que fue algo que "alguien inventó". Y hablamos de un peso pesado: Arturo Vidal.

Sí, el Rey Arturo apuntó con dureza al ex entrenador de la selección de Chile. Fue en una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Y todo comenzó así: "Del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones".

Sorprendido por la respuesta, el periodista no dudó en preguntar: "¿Y Bielsa?". La respuesta fue contundente: "No". Y luego amplió: "Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones".

Según cuentan los medios chilenos, la relación entre Vidal y Bielsa nunca fue del todo buena. Incluso, muchos se hicieron eco de una supuesta frase que el entrenador le dijo al futbolista cuando coincidieron en la Roja: "Todo lo que usted hace es un desorden. De nada sirven las piernas a la altura de la cabeza. Si quiere jugar conmigo, debe hacer el trabajo que se le pide, no el que usted cree que hace falta. No hacen falta los héroes en el fútbol".