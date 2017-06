¿Por qué decenas de chicos decidieron ir a la escuela en pollera en el Reino Unido?

Los alumnos dijeron que esperan que su protesta cambie el reglamento del uniforme frente a la ola de calor

¿Por qué decenas de chicos decidieron ir a la escuela en falda en Reino Unido?.

Unos 30 chicos decidieron asistir a clases en falda en protesta por el reglamento de la institución que no les permitía ir en pantalón corto.

Los alumnos de la Academia ISCA en Exeter, en el suroeste de Inglaterra , habían pedido permiso para modificar el uniforme debido a las altas temperaturas que se registraron recientemente en el país.

"No nos permiten usar shorts pero yo no voy a estar en pantalón largo todo el día, hace bastante calor", declaró uno de ellos.

No es la primera vez que esto sucede en Reino Unido .

En 2011, durante una ola de calor, un alumno de una escuela en Cambridge que prohibía el uso de shorts se dio cuenta de que no había nada en el reglamento que impidiera a los niños usar falda y decidió ponerse una para ir a clase.

El conflicto no parece tener nada que ver con la insensibilidad de las autoridades escolares hacia los estudiantes, sino con el deseo de no violar los estatutos. La directora de la Academia ISCA, Aimee Mitchell, aclaró que los shorts "no forman parte" del uniforme escolar.

Los estudiantes dijeron que la idea de la protesta vino de la misma directora, que originalmente hizo la sugerencia, aunque alguno de ellos dudó de que estuviera hablando en serio. La esperanza de los alumnos es que la escuela reconsidere su política sobre los shorts como resultado de la protesta. La directora no lo ha descartado.

"Reconocemos que los últimos días han sido excepcionalmente calientes y estamos haciendo el máximo esfuerzo para que tanto estudiantes como el plantel se sientan tan cómodos como sea posible", aseguró Mitchell.

"En la actualidad, los shorts no forman parte de nuestro uniforme para niños y no quisiera hacer ningún cambio sin consultar tanto a los estudiantes como a sus familias". "Sin embargo, como el tiempo cálido se está volviendo la norma, estaría dispuesta a considerar un cambio para el futuro".

Claire Reeves, cuyo hijo estudia en esa escuela, dijo que preguntó si él podría ir en pantalón corto pero que la idea fue "echada por tierra".

"Me siento muy orgullosa de que defiendan sus derechos. La gente siempre está hablando de igualdad de derechos para hombres y mujeres y el uniforme escolar no debería ser una excepción", expresó.

El código de uniforme de las escuela permite a los niños usar pantalón largo y a las niñas usar tanto pantalón como pollera. Los estudiantes pueden quitarse la corbata y sacarse la camisa por fuera del pantalón o la pollera mientras están en clase pero deben arreglarse cuando salen del aula.