La balanza comercial de mayo cerró con un déficit de US$ 642 millones

Las importaciones alcanzaron los US$ 5415 millones frente a las exportaciones que totalizaron US$ 6057 millones; las ventas al exterior de manufactura industrial treparon 23%

El intercambio comercial de mayo cerró con un déficit de US$ 642 millones. Foto: Archivo

El intercambio comercial de mayo cerró con un déficit de US$ 642 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las exportaciones alcanzaron los US$ 5415 millones frente a las importaciones que totalizaron US$ 6057 millones.

"El cambio de signo del saldo comercial de mayo de 2017 con respecto a igual período de 2016, se debió a un leve crecimiento de las exportaciones (0,8%), combinado con una importante tasa de expansión de las importaciones (24,0%)", sostuvo el ente estadístico.

En tanto, entre enero y mayo, la balanza comercial acumuló un saldo negativo de US$ 1863 millones, contra una ganancia de US$ 515 millones de igual período de 2016.

La suba de las importaciones se produjo sobre todo en "combustibles y lubricantes" (67%) "vehículos automotores de pasajeros" (52,7%), las importaciones de pieza y accesorios para bienes de capital (22,9%), bienes de capital (22,6%) y bienes de consumo (13,6%).

En mayo el principal socio comercial de la Argentina (exportaciones + importaciones) fue Brasil, con un rojo en la balanza comercial de US$ 864 millones. Lo siguió China, con un saldo desfavorable en el intercambio comercial, para la Argentina, de US$ 273 millones. El podio lo completó con Estados Unidos. Allí, el país terminó abajo en la balanza comercial por US$ 269 millones.

Sin embargo, no fueron todas malas noticias para el Gobierno. Economistas y analistas coincidieron en resaltar la importancia de las exportaciones de manufacturas industriales que muestran el mejor desempeño desde 2011: en mayo-informó el ente estadístico- treparon 23%.