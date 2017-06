El juglar Brian Chambouleyron se actualiza en un disco con amigos

Edita un nuevo CD con el que deja de lado la soledad de la guitarra y la voz, y se rodea de varios colegas para darle forma a una producción cantada en varias lenguas romances

Brian Chambouleyron, canciones y personajes. Foto: Gentileza Laura Gattinoni

Un día Brian Chambouleyron asumió que se había convertido en un juglar que andaba recorriendo escenarios, que tomaba canciones de aquí y de allá. La guitarra criolla, sus trajes claros y el tono intimista para interpretar teñían a sus espectáculos de cierta atemporalidad.

Una recorrida visual por la lista de temas de su nuevo disco, Mare nostrum, no contradice todo lo anterior. Sigue siendo una especie de juglar del siglo XXI con canciones del XX que suenan actualizadas. La diferencia es que ya no está solo. Por los 13 temas del álbum pasan 20 músicos (incluido Brian).

"Viene a ser una actualización de mí mismo como artista. Por repertorio, por estética, por arreglo, por el tratamiento general de los temas. Me debía un trabajo así, más voluminoso." dice Brian, antes de los conciertos de presentación que dará hoy y el viernes de la semana que viene, a las 21, en Santos 4040.

¿Con qué tiene esto que ver? Con necesidades, dice Brian. "Un disco muchas veces empieza como una página en blanco. Uno puede ir para diferentes lados. Al principio pensé en hacer otro disco de voz y guitarra. De hecho, parte de este repertorio lo fui probando tímidamente sólo con la guitarra. Pero cuando se acercaba el momento de grabar afloraron ideas, colores, timbres y hasta melodías que sonaron por detrás."

Con la colaboración de Martín Telechanski en la producción, Brian fue sumando colores, invitados y arreglos distintos a su repertorio de canciones en castellano, italiano, francés y portugués. Marcelo Moguilevsky, Roger Helou, Minino Garay, Ramiro Gallo, Paulina Fain, Fernando Fiszbein,Gabriel Spiller, Kostar Zigkeridis y Paula Pomeraniec fuero algunos de los músicos que lo acompañaron.

Se pusieron al servicio de rarezas como una versión en italiano del clásico serratiano "Mediterráneo" o de uno de los temas menos conocidos de Alfredo Zitarrosa, "La señorita Erre".

"¡Hay que animarse a «Mediterrano» en italiano!, me dijeron un día -recuerda Brian-. Incluso, algunos a los que se los hice escuchar al principio no reconocían el tema. Además, tiene otro swing, uno que yo denomino candombe en tres. Y el de Zitarrosa es una especie de reggaeton en comparación con el resto de su obra [se ríe]. No quería hacer las canciones más interpretadas ni plañideras de Zitarrosa sino algo de una etapa previa en su carrera, como este tema que escuché un día mientras caminaba por Colonia. Como no lo conocía, entré al negocio donde lo pasaban y pregunté como se llamaba. Hay temas de este disco que me movilizan, tiene cosas bellísimas".

El nuevo inventario Chambouleyron también tiene canciones napolitanas de posguerra y música francesa que él ubica más cerca del music hall que la tradición de la chansón. Y no falta la veta criolla-tanguera ni alguna pieza en portugués, que en este caso es de Cartola.

"Como hice la producción artísticas me zambullí dos meses completos en esto. Y tuve a Telechanski como un lugarteniente súper importante con mucha visión y buen gusto. Atento a lo que yo quería. Armamos un buen equipo."

También se valió de sus personajes. Interpretar en distintos idiomas requirió, muchas veces, cambios en la colocación de la voz y en la intención al momento de pararse frente al micrófono. "Sí, es un disco un poco cinematográfico. Cada tema es una escena y tiene a su personaje. Es algo lúdico. Me voy metiendo en ese personaje que no necesariamente es ajeno a mí. Algo así como los heterónimos de Fernando Pessoa. Puede haber varias personalidades de una misma persona."

Con eso tiene que ver el título Mare nostrum. Con la expresión del latin que significa mar nuestro y, además, con el Mediterráneo ("que es también el Río de la Plata, porque yo creo que con toda la mezcla que nos atraviesa Buenos Aires es una capital mediterránea de ultramar", dice Brian).

A fin de cuentas, todo el disco está atravesado por diferentes tonos de lenguas romances. "Una noche, a un recital vinieron dos hombres que eran profesores en Harvard, justamente docente de lenguas romances. Al final del recital me invitaron a la universidad. Fui el año pasado a dar un concierto que se llamó Mare nostrum. Y luego pensé que eso mismo lo podía llevar a un disco".ß

Brian Chambouleyron

Presenta Mare Nostrum

Hoy, a las 21,Santos Dumont 4040