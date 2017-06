En Fanny, la fan, la comedia es un juego de cajas chinas

Fanny la fan, la tira que estrenará Telefé el lunes, tiene como eje humorístico las dificultades de su heroína, criada a pura telenovela y puesta a trabajar con sus ídolos, para diferenciar el amor televisivo de los sentimientos reales

Agustina Cherri y Luciano Cáceres, en una trama de amores cruzados. Foto: Santiago Cichero / AFV

Las grabaciones de Fanny, la fan -la gran apuesta familiar de esta temporada en Telefé , que la estrenará el lunes- tienen una particularidad: es difícil determinar cuáles son las cámaras "reales", que graban en serio, y cuáles son las ficticias, parte del decorado necesario para contar esta historia que es un juego de cajas chinas televisivo. Lo mismo ocurre pasa con los técnicos -¿verdaderos o extras?-, micrófonos, maquilladoras, vestuario, utilería y -si no fuera porque son figuras reconocidas del medio- también los actores. ¿Se entiende? Probablemente no. Mejor aclarar un poco rebobinando.

Fanny la fan es una comedia donde se narra la vida en un programa de televisión. La heroína es una adolescente ( Agustina Cherri ) que de chiquita solo fue una semana a la escuela. Tras ser víctima de bullying, su sobreprotectora madre ( Laura Novoa ), con la excusa de que la nena tenía una salud débil, decidió que estudiara en la casa para salvarla.

Desde entonces, Fanny pasa la mayor parte del día sola, con la única compañía del televisor. Con el tiempo, lo que ocurría en la pantalla se convirtió para ella en parte indiscernible de su realidad cotidiana. Su programa favorito es una telenovela romántica con vampiros, Cuando muerde el amor, de la que es presidenta del club de fans. La ficción atraviesa problemas de rating y Fanny -como líder de sus admiradoras- siente que tiene la responsabilidad de hacer algo antes de que sea cancelada. Esta misión la mueve a abandonar por primera vez su casa y salir al mundo real a pelear por lo que quiere. Al mundo real es un decir: va pelear al canal en el que se graba la telenovela, donde consigue trabajo. Con ese paso, la ensalada de fantasía y realidad que tiene en la cabeza se mezcla un poquito más. Y el programa adquiere su estructura metaficcional.

Grabaciones en 360°

En una tarde reciente en los estudios que tiene Telefé en Martínez se puede transitar con normalidad por las oficinas de producción o las salas de edición que funcionan a los costados de los sets. Es habitual ver pasar a un vestuarista que traslada un perchero con ropa de un lado a otro. Pero lo que llama la atención en ese contexto es que viene acompañado por la figura de Luciano Cáceres caracterizado como vampiro y de Soledad Fandiño -en ruleros y bata- discutiendo con él. Ambos son seguidos por un camarógrafo con una steadycam que se encarga de encuadrarlos prolijamente junto a las perchas.

El control está en el medio del estudio. Esta infrecuente ubicación se da porque no es "sólo" un control, sino además un decorado donde graba sus escenas el ficticio director de la novela de vampiros. Desde allí también controla la escena entre Cáceres y Fandiño a través de las cámaras reales el director real de Fanny la fan (que, en un punto, también lo es de Cuando muerde el amor, claro está). Por suerte, los responsables de ambas historias tienen claro qué es qué y quién es quién y aseguran que los espectadores rápidamente podrán hacer lo mismo.

La trama romántica en la que cae Fanny tampoco es sencilla: a ella siempre le gustó Emiliano Morante (Luciano Cáceres), el actor protagonista de la novela vampiresca. Pero cuando arribe a trabajar en el canal conocerá a Pedro (Nicolás Furtado), un camarógrafo con dreadlocks del que se enamorará.

La complicación adicional es que, como no tiene muy claro lo que son los sentimientos "genuinos", creerá que lo que sufre no es amor sino una enfermedad. Y dentro de la telenovela, las cosas no son fáciles: la estrella Julia Ponsi (Fandiño) está casada con Gaspar Campos ( Benjamín Amadeo ), actor en caída libre de popularidad. La llegada de Fanny aportará lo suyo a un cuadro de confusión sentimental que empezaremos a conocer desde el lunes.

Cita con un gran elenco

Fanny la fan, producción de Underground , se estrenará por Telefé el lunes, a las 21.15. Para crear el mundo televisivo y el "real" de los guiones de Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes yAlejandro Quesada se convocó a un gran elenco, en el que revistan Verónica Llinás, Gabriel Goity, Julieta Díaz, Andrea Bonelli, Mex Urtizberea, Rodrigo Noya, Luis Ziembrowski y Nazareno Mottola, entre muchos otros.