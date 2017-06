Agustina Cherri: "Cuando era chica se me mezclaban un poco la ficción y la realidad"

Llegó a la TV a los seis años como fanática de Flavia Palmiero; ahora capitaliza su historia en Fanny, la fan, que Telefé estrenará el lunes

Foto: Daniel Jayo

Agustina Cherri empezó a trabajar en la TV desde muy chica. Su contacto con ese medio es parte inseparable de su vida personal, algo muy parecido a lo que le pasa a su personaje en Fanny, la fan , su personaje en la ficción que Telefé estrenará el lunes.

-Tu vida tiene parecidos con la de Fanny, ¿no?

-Es imposible no hacer ese link. Si bien ella se crió mirando TV, yo desde los seis años me crié trabajando allí. En algún punto nos une ese amor por la tele. En mi caso, más allá de que trabajo en otros medios fuera de la pantalla chica, amo la televisión. Me encanta todo lo que tiene que ver con su funcionamiento. En eso coincidimos con Fanny.

Más notas para entender este tema En Fanny, la fan, la comedia es un juego de cajas chinas

-De chica seguro fue un juego, ¿cómo fue después el paso al trabajo profesional?

-Eso también me une al personaje. Yo llegué a la televisión a partir de que era fanática de Flavia Palmiero . Miraba La ola está de fiesta y quedaba fascinada. En eso me enteré de que estaban haciendo un casting y la volví loca a mamá para que me llevara. El tema era que buscaban una nena de diez años y yo tenía seis. Pero con tal de ir la convencí a mi prima que se presentara ella y yo la acompañé para poder ver en persona a Flavia. Finalmente me presenté también y quedé como bailarina. Así que por una cuestión de tenacidad y un poco de suerte entré al medio de chiquita. Al crecerdescubrí que esto era lo que me gustaba. Desde que estaba en Grande, pá! decía que esto era lo que iba a hacer siempre y así fue.

cerrar

-¿Los fans de cuando vos admirabas a Flavia y los de ahora actúan igual?

-Hoy las redes sociales te acercan mucho más a tu ídolo que en aquel momento, cuando yo estaba loca por conocer a Flavia. Si no hubiera estado el casting, me hubiera quedado con las ganas. Era mucho más difícil acceder al famoso.

-El tema de los chicos y las redes sociales es algo que preocupa a los padres. ¿Qué opinás?

-Los padres tenemos que estar atentos de lo que hacen los chicos en las redes. No se puede evitar que las usen. Lo malo es que uno los deje hacer cualquier cosa. Ahí se puede ir de las manos.

-¿Qué rescatás de bueno y de malo del ambiente televisivo?

-Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Yo me crié haciendo televisión y me perdí muchas cosas que hacen las nenas que no trabajan en esto. Pero la verdad es que si pudiera volver a elegir, elegiría lo mismo. Lo que sí, son muy importante los amigos que te rodean y la familia porque, como le pasa a Fanny, por momentos se te mezcla un poco la ficción y la realidad. En mi caso, mis amigos y mis familiares siempre estuvieron muy atentos a hacerme diferenciar qué era parte de la realidad y qué no.

-Si tus hijos quisieran trabajar en la tele, ¿qué les dirías?

-Al más chico no le interesa para nada. Pero a mi hija Muna le encanta. Por ahora conseguimos que canalice esas ganas en prepararse: estudia comedia musical, piano, canta increíble. Si más adelante es lo que le gusta, oportunidades no le van a faltar. La verdad es que la televisión de estos días no es la misma que cuando yo empecé. Además mis viejos no eran conocidos y en el caso de ella es distinto.

-¿Y Muna qué opina?

-Me lo discute. Si fuera por ella querría empezar a trabajar mañana. Pero por ahora me tiene que hacer caso y yo, explicarle lo mejor que pueda mis razones.