La guía del fin de semana

Los recomendados de la cartelera

Cine

El reencuentro

(Francia-Bélgica/2017). Dir.: M. Provost. Con C. Deneuve, C. Frot / Nuestra opinión: muy buena

Las dos Catherine más famosas del cine francés (Deneuve y Frot) convergen en un gran duelo actoral que le da brillo a un sensible relato. Aquí, la vida y la muerte se entrecruzan todo el tiempo.

La red

(Corea del Sur/2016). Dir.: Kim Ki-Duk. Con R. Seung-buim / Nuestra opinión: muy buena

Por azar, un pescador surcoreano queda varado en aguas de Corea del Norte. Metáfora perfecta sobre una compleja realidad política y humana que no recurre en este film a respuestas fáciles. En el Artemultiplex y el Bama.

Yo, Daniel Blake

(Reino Unido-Francia-Bélgica/2016). Dir.: K. Loach. Con D. Johns / Nuestra opinión: buena

Un carpintero casi sexagenario se enfrenta con una maraña burocrática estatal que conspira contra sus beneficios sociales. Otra muestra del cine de fuerte compromiso social de Loach, con un excelente Johns.

El poder de la ambición

(EE.UU./2016). Dir.: S. Gaghan. Con M. McConaughey, E. Ramirez / Nuestra opinión: buena

Otra mirada sobre el sueño americano, sus ascensos y sus caídas. La historia del ambicioso heredero de un imperio petrolero dispuesto a perseguir un viejo sueño adquiere su mayor atractivo en el tramo final.

Un don excepcional

(EE.UU./2017). Dir.: M. Webb. Con Ch. Evans, McKenna Grace / Nuestra opinión: buena

Sensible retrato de una niña prodigio, por cuyo futuro se disputan su tío y su abuela. Relato sensible que pendula entre la comedia ligera y el drama lacrimógeno y emotivo que genera una extraña mezcla de fascinación y morbo.

Imperdible

Dulces sueños

(Italia/2016). Dir.: Marco Bellocchio. Con Valerio Mastandrea, Bérenice Bejo / Nuestra opinión: muy buena

En su film más reciente, inspirado en la exitosa autobiografía de un periodista, Bellocchio cuenta una historia de vida marcada por la pérdida prematura de la madre. Melancólica reflexión sobre el dolor, la ausencia y la culpa en la que el director de Vincere retoma algunas de sus obsesiones, como la cuestión religiosa.

Música popular

Fontana-Jodos -Sanjurjo

Hoy, a las 21, en Club de Música, Paraguay 5519.

Con esta formación tan singular, Juan Carlos "Mono" Fontana (sintetizadores), Ernesto Jodos (piano) y Julia Sanjurjo (voz) interpretarán temas de Kenny Wheeler, John Taylor y Wayne Shorter, entre otros.

De Boca en Boca

Mañana, a las 21, en la Usina del Arte, Caffarena 1.

Después de nueve años de ausencia, el cuarteto vocal de world music regresa a los escenarios de nuestro país.

Nadiah Demarco

Mañana, a las 21.30, en el Sindicato Argentino de Músicos, Belgrano 3655.

La cantante ofrecerá un recital de boleros a beneficio de la institución Cadim (Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental), junto a su banda y a la cantante María Areces, que participará como invitada.

Camerata Argentina, Aura! y Bruno Arias

Pasado mañana, a las 18, en el CCK, Sarmiento 151.

La Camerata Argentina, que dirige el violinista Pablo Agri, realiza conciertos en el CCK con distintos invitados. El de pasado mañana estará dedicado a la raíz folklórica, con el cantante Bruno Arias y el trío Aura!

Alejandro Manzoni Trío

Pasado mañana, a las 21, en Bebop Club, Moreno 364.

Mientras prepara su cuarto disco, el pianista se presentará en Bebop junto a Guido Martínez en bajo y Leandro Savelón en batería y percusión, para interpretar un repertorio donde el jazz interactúa con el folklore.

Clásica

Foco Boulez

Mañana, a las 20, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Tucumán 1171.

Al frente del Ensable Invasión, y como parte de las ambiciosas actividades que plané el CETC como homenaje a Pierre Boulez, Juan Martín Miceli dirigirá la obra maestra Le marteau sans maître.

Todas las noches

Domingo, a las 11.30, en la Usina del Arte, Caffarena 1. Gratis

Concierto y presentación del disco Toutes les Nuits de la mezzo Mattea Musso. Con Miguel de Olaso (archilaúd y guitarra barroca) y Pablo Angilletta (viola da gamba), harán música de Janequin, De Wert, Verdelot, Dowland, Doni, D'India, Strozzi y Purcell. En el marco del 5° Festival Verano Italiano.

TV

Los Goldberg

Hoy, a las 18.30, por Comedy Central.

Sitcom basada en las experiencias que vivió el productor y guionista norteamericano Adam F. Goldberg, con su familia, en los 80. Al final de cada episodio, el protagonista muestra videos reales de sus parientes, que él mismo grabó en esa época, cuando tenía 11 años.

En concierto, música en el CCK

Hoy, a las 22, por Encuentro.

Concierto de piano a cargo del músico y cantante italiano Stefano Bollani, que improvisa a partir de obras de su autoría y de composiciones de diferentes géneros. La música de Bollani se expande desde el jazz hacia músicas tan diversas como los ritmos brasileños, la obra de The Beatles, las composiciones de Stravinski y las incursiones en el repertorio italiano de los años 40.

Rutas mortales

Hoy, a las 23, por History.

Estreno de la décima temporada de esta serie que muestra el trabajo de los camioneros que trabajan en el norte canadiense. Su misión es abastecer a los pueblos y ciudades de esa región, para lo cual deben transitar peligrosas carreteras cubiertas de nieve. En esta nueva temporada el foco estará puesto en las condiciones que se generan en un invierno en el que influye la corriente de El Niño.

The Master of Photography

Mañana, a las 20, por Film & Arts.

Uno de los episodios culminantes de este reality, en el que 12 artistas de la fotografía compiten por un premio de 150.000 euros, con la evaluación de un jurado de expertos formado por los especialistas Oliviero Toscani, Rut Blees Luxemburg y Simon Frederick. Isabella Rossellini es la anfitriona y los participantes son asesorados por íconos de la fotografía como Alex Webb, Bruce Gilden, Elina Brotherus y Jason Bell, entre otros.

Teatro

La shikse

Viernes a las 21, en La pausa teatral, Corrientes 4521 / Nuestra opinión: muy buena

Graciosa y emotiva, esta obra propone un acercamiento descontracturado a las formas de relacionarse con la tradición judía. Una marca en la creación del autor Sebastián Kirszner.

El cuerpo de Ofelia

Sábados, a las 20, en Andamio 90, Paraná 660 / Nuestra opinión: muy buena

Bernardo Cappa y Pedro Sedlinsky proponen una lectura contemporánea de Hamlet de Shakespeare que resulta muy provocadora porque recorre ciertas cuestiones que hacen a la historia argentina.

Borges

Sábados, a las 20, en El Ópalo, Junín 380. / Nuestra opinión: muy buena

La puesta de Juan Carlos Fontana, a partir del texto de Rodrigo García, enfatiza el mundo en crisis que atraviesa al personaje y logra extraer del actor Darío Szraka un sinnúmero de matices que lo muestran en sus más salientes aspectos.

Príncipe de las pampas

Sábados, a las 20.30, en El estepario teatro, Medrano 484 / Nuestra opinión: muy buena

Los juegos con el lenguaje y el trabajo actoral convierten a este trabajo en una obra que ilumina toda una sección de la joven guardia del teatro alternativo, donde Facundo Zilberberg es un creador a tener en cuenta.

No me pienso morir

Viernes y sábado, a las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815 / Nuestra opinión: muy buena

Inspirada en la novela Amalia, de José Mármol, la última aventura escénica de Mariana Chaud tiene como protagonista a una mujer que, a pesar de los mandatos de su época y su clase, se las ingenió para hacerle casi siempre caso al deseo. Destacada actuación de Graciela Dufau.

Carmencita

Domingos, a las 19, en Teatro Nün, Juan Ramirez de Velazco 419 / Nuestra opinión: muy buena

La obra de Patricia Suárez dirigida por Mariano Dossena es una historia que refiere aspectos del amor familiar, la necesidad de sentirse querido, la imposibilidad de reconocerlo y el fantasma de la soledad.

Rock

Indios

La Trastienda, Balcarce 460. Hoy, a las 21.

El grupo pop en continuo ascenso muestra las canciones de su último álbum, Asfalto.

Emilio del Guercio

La Trastienda, Balcarce 460. Hoy, a las 23.

El ex Almendra y Aquelarre recorre toda su historia musical y adelanta nuevas canciones.

Los Espíritus

Tetaro Flores, Rivadavia 7806. Hoy y mañana, a las 20.

El grupo liderado por la dupla Prietto y Moraes llega a Flores con su flamante álbum, Agua ardiente, acompañados por la Orquesta Típica Fernández Fierro.

Airbag

Teatro Vórterix, Lacroze 3455. Hoy, a las 19.

El trío continúa presentando su último álbum, Mentira la verdad, con Coverheads como teloneros.

Les Mentettes

La Tangente, Honduras 5317. Mañana, a las 21.

La banda presenta su nuevo EP, Dar el brazo a torcer, con Gativideo como grupo soporte.

The Dark Side of The Wall

Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Mañana, a las 21.

El cantante y compositor norteamericano P.J. Olsson, vocalista líder de The Alan Parsons Live Project, llega con un espectáculo basado en la obra de Pink Floyd, acompañado por más de 90 artistas en escena.

Boom Boom Kid

Groove, Santa Fe 4389. Mañana, a las 20

El eterno niño terrible del rock indie presenta nuevo álbum, El disco del otoño, incluido con la entrada.

Danza

Festival Rojas Danza

Corrientes 2038. Hoy, a las 21 y 23; mañana, a las 21 y 22. Entrada libre y gratuita

En el marco de este encuentro coreográfico que cuenta con la curación de Alejandro Servera, hoy, a las 21, se presentarán solos bailados y creados por Cecilia Bolzán, Eugenia Estévez, Leticia Mazur y Carla Rímola. A las 23, en otra sala del centro, la bailarina y coreógrafa Josefina Gorostiza presentará Coreomanía (no puedo parar). Mañana, a las 21 y 22, será el turno de dos propuestas creadas por Daniel Goldin (Sueños rojos) y Ramiro Cortez (Delfín negro).