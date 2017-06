El amor es un bien. Sí, después de ver el extraordinario trabajo de Francisco Lumerman, nunca estuve más convencido de que sí, lo es. Conocer y apreciar su sensibilidad extrema como dramaturgo y director me deja la sensación hermosa de que es un bien, que bien lo tiene ganado Lumerman y su espacio Moscú Teatro. Con la humildad de los grandes, la sencillez de su mirada y la generosidad de su corazón me demostró que la frase "En el teatro ya está todo inventado" no es tan cierta. Pude ver una manera de contar Tío Vania con una lealtad inquebrantable al espíritu de Chéjov. Me fui con la boca llena de palabras. Con la cabeza llena de imágenes de Carmen de Patagones, donde los cinco actores brillan y entregan sus almas permitiéndonos respirar junto a ellos la dulce angustia de sueños, letargos y amores no correspondidos. Respirar y vivir junto a ellos la experiencia de amar y no ser amados, la soledad, el calor y las moscas. Habitar junto a ellos, un hostel en Carmen de Patagones. Escucharlos cantar. El paisaje a través de la ventana. La transpiración. Las miradas tristes, los ojos alegres, la ilusión y la fe. El pasado, el futuro y el letargo del presente. En Moscú Teatro todo es pequeño y tan grande a la vez. No se pierdan El amor es un bien.

El amor es un bien

Moscú Teatro, Camargo 506. Los sábados, a las 22 y domingos, a las 18.