Borghi ve a la Argentina "vulnerable" por exceso de presión e "incapacidad de los propios jugadores"

El otrora "Bichi" cree que, a medio plazo, la Argentina tiene mejor futuro que Chile

Claudio Borghi, siempre picante.

KAZÁN, Rusia .-Claudio Borghi ve hoy los partidos ya no desde adentro, sino sentado en la tribuna de prensa, y desde esa perspectiva tiene claro algo: la selección argentina es "vulnerable" por excesiva presión y la "incapacidad" de los jugadores.

"Argentina tiene la obligación de ganar y eso la hace vulnerable", dijo Borghi a LA NACIÓN en Kazán, donde Chile empató 1-1 con Alemania por la Copa Confederaciones.

El ex Argentinos Juniors, integrante de la selección argentina campeona del mundo en 1986, fue duro en su análisis. "Las finales que ha perdido las ha perdido en algunos casos por incapacidad de los propios jugadores. La desesperación hace que no tengamos resultados".

"En todos los Mundiales somos candidatos y obligados a ganar, y sólo ganamos dos veces. Ahora con Messi parce que estamos obligados a ganar, y verlo perder y querer enterrarse es una pena muy grande".

Borghi, que tuvo un fugaz y complejo paso como director técnico de Chile tras el final del ciclo de Marcelo Bielsa, cree que el fútbol latinoamericano es demasiado dramático: "Los alemanes juegan un partido de fútbol y los latinoamericanos siempre piensan en una batalla".

El otrora "Bichi" dijo no haber podido ver los dos primeros partidos de la Argentina en el nuevo ciclo de Jorge Sampaoli, que busca garantizar la presencia de la selección en el Mundial de Rusia 2018. "No he podido ver los partidos. Los leí, pero no es lo mismo".

"Ojalá que tenga un buen recambio y lo pueda hacer Sampaoli. Yo no sé qué es lo mejor para la Argentina, no tengo idea. Eso sí, Chile hoy no tiene recambio, la Argentina, en cambio, sigue produciendo jugadores, puede formar dos o tres selecciones. A medio plazo la veo mejor que Chile".