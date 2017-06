Diuréticos: para qué se utilizan en el deporte

Están en la lista de drogas prohibidas y se usan en las disciplinas con límite de peso o para limpiar otras sustancias

Los controles en la lucha contra el doping.

Hidroclorotiazida, un diurético, es la sustancia que River informó oficialmente que se encontró en las pruebas antidoping que se le hicieron a Lucas Martínez Quarta en el encuentro ante Emelec el 10 de mayo, por la Copa Libertadores. Por esa misma sustancia, también sería positivo el control que se le hizo a Camilo Mayada en el encuentro ante Melgar, por la Copa, el 18 de mayo. La droga está en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, según sus siglas en inglés) y por la tanto la detección de la misma puede implicar una sanción en el futuro.

Los diuréticos suelen ser utilizados en deportes donde el pesaje es importante. Es decir, en disciplinas de combate como el boxeo, la lucha o el judo. Y a veces, también para limpiar el organismo de otras sustancias prohibidas, como los anabólicos, droga que conlleva una clara ventaja deportiva en este tipo deportes. También se puede utilizar para evacuar otras sustancias.

Este año, la vedette de los doping del fútbol argentino está emparentado con este tipo de sustancias. Además de los dos casos de River, hubo dos más: Nicolás Figal (Independiente) y Fernando Barrientos (Lanús). Ambos también por controles efectuados por la Conmebol en la Copa Libertadores. El año pasado, el protagonista del doping en el fútbol fue el OXA B 12, un glucocorticoides que accionaba como un analgésico y un antiinflamatorio. Gastón Fernández (Estudiantes), Sebastián Blanco (San Lorenzo), Javier Toledo (San Martín de San Juan), Daniel González (San Martín de San Juan), César Delgado (Rosario Central ) y Matías Sánchez (Temperley)son los casos positivos que se dieron a conocer el año pasado por OXA B 12. Toledo y Delgado fueron sancionados con suspensiones.

En 2016, desde la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), se argumentó que los casos positivos se dieron a conocer luego de que la Argentina comenzara a enviar las muestras a laboratorios acreditados del exterior (en Colombia precisamente). Antes, cuando las muestras se analizaban en el laboratorio del Cenard, según la ONAD, no se podían detectar tales sustancias.

Pero, ¿por qué un jugador de fútbol podría tomar un diurético? El doctor Marcelo Saco, director médico de la UAR, es, entre otras cuestiones, el encargado de llevar adelante los controles antidoping en el rugby argentino. En diálogo con LA NACION, explicó cuál podría ser la función de esta sustancia en un jugador de fútbol: "Es muy poco probable que un deportista use un anabólico en esta época de año", respondió Saco ante la consulta de si el jugador habría utilizado la droga para ocultar otra sustancia prohibida". Y aclaró a este medio: "Para el fútbol no es demasiado útil y menos en esta época del año. Y el diurético en el doping se usa en la categoría de peso o para limpiar una sustancia prohibida tipo anabólica. Otra sustancia no. Lo que sí existe es contaminación por diurético, sobre todo en los suplementos que sirven para perder grasa, los quemadores de grasa. Muchos de esos están contaminados por diurético", amplió el médico de la UAR.

El diurético es una sustancia que también puede ser consumida por pacientes hipertensos o personas con problemas cardíacos. En cualquiera de ambos casos, los médicos deben informar a la Agencia Mundial Antidoping sobre tales excepciones. No sería el caso de los jugadores de River. La Agencia Mundial Antidopaje siempre considera que el deportista es el responsable por lo que consume. Inclusive en el caso de que el jugador haya consumido un suplemento contaminado por diuréticos, como sostienen desde River. El club, a su vez, deberá demostrar que los diuréticos no fueron ingeridos para eliminar otro tipo de sustancias.

Hasta hora, los casos positivos del fútbol del año 2017 fueron detectados por pruebas hechas bajo el organismo rector de la Conmebol, y no por la ONAD, encargado del control en la Argentina.

La prueba es válida

El laboratorio fue suspendido, pero la muestra es correcta

Hasta el 20 de junio, cuando fue suspendido el laboratorio donde se analizaron las muestras de River, todas las pruebas analizadas allí son válidas, incluidas las del club.

La teoría de la contaminación

Donato Villani, argentino y vicepresidente de la Comisión Médica de la Conmebol, adhirió a una hipótesis que circuló desde la tarde de ayer: que es posible que haya habido una contaminación con diurético en un suplemento dietario: "Teniendo en cuenta la experiencia del cuerpo médico de River, esto tiene que ser una contaminación", dijo.