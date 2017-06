Luis Zubeldía prometió "compromiso e intensidad" en su nueva etapa al frente del Alavés

"Pellegrino dejó la vara que muy alta tras un año espectacular", señaló sobre el técnico anterior del club español

Zubeldía se presentó como nueov DT del Alavés. Foto: Alavés

El argentino Luis Zubeldía prometió "compromiso e intensidad" en su presentación como nuevo director técnico del Deportivo Alavés, de la primera división del fútbol de España, en el que reemplazará en el cargo a su compatriota Mauricio Pellegrino, informó hoy la prensa española.

"El compromiso y la intensidad son dos aspectos que no se pueden negociar según mi forma de entender el fútbol. El Alavés representa un enorme desafío en lo personal", comentó el entrenador de 36 años en su presentación como director técnico, según publicó el periódico Noticias de Alava.

El argentino llegó el fútbol de España procedente del Deportivo Independiente Medellín (DIM) y sucederá a Pellegrino, quien se alejó y podría continuar su carrera en el fútbol inglés.

"Pellegrino dejó la vara que muy alta tras un año espectacular", resaltó Zubeldía, en alusión a que el equipo alcanzó la final de la Copa del Rey, que perdió con el Barcelona.

"Por lo general suelo jugar con un esquema 4-4-2, aunque no es algo lineal. Me gustan las transiciones y poder combinar para estar de forma ordenada en el ataque", señaló el también ex entrenador de Lanús, Racing Club, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria, ambos de Ecuador, y el DIM colombiano.