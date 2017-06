Cartas de los lectores

Agroindustria

Ser el "supermercado del mundo", objetivo que entusiasma al señor Presidente, difícilmente pase de eso -el entusiasmo- si la tijera de podar alcanza al efímero Ministerio de Agroindustria, rebajándolo a una mera secretaría. En Brasil, y a pesar de todo lo que les pasa, a nadie en su sano juicio se le ocurriría tocar el agronegocio, como se denomina allí, perpetrando semejante despropósito. Es más, alguien debería decirles a nuestras autoridades que en Brasil cuidan tan bien el negocio que no les alcanza con un solo ministerio dedicado al ramo, tienen dos.

Alejandro Villa Abrille

Grieta

En esta era de la grieta es oportuno recordar una frase de la escritora estadounidense Anaïs Nin: "La carne contra la carne produce un perfume, pero el roce de las palabras no engendra sino sufrimiento y división."

Santiago A. Lanusse

Casos inconclusos

El caso de la muerte de Nora Dalmasso es la fiel muestra de lo que ocurre en nuestra justicia. Pasaron once años y aun no se vislumbra que la investigación esté cerca de terminarse. Perejiles, suegro, amigos, políticos, el hijo, el marido, todos han pasado por esta causa. Asombra la deficiencia judicial. La pregunta es: ¿hasta cuándo? El atentado a la embajada de Israel cumplió 25 años, la causa AMIA va a cumplir próximamente 23, y el caso Nisman ya cumplió 29 meses. Todas cuestiones inconclusas, sólo con promesas y buenas intenciones. No es suficiente.

Beni Cotler

Destruir la moneda

En los últimos 47 años hemos tenido que eliminar trece ceros de nuestro otrora espléndido signo monetario, debido a una inflación rampante y denigrante. Todos sabemos que la inflación es el impuesto a los pobres. No puede sorprender entonces que cada vez haya mayor cantidad de pobres en un país tan caro. El actual gobierno está tratando de remediar esta grave situación en forma gradual pero persistente. Le deseamos suerte pues, como dijo Engels hace tantos años, "si deseas destruir un país, destruye el valor de su moneda".

David G. Blundell Parsons

Obras en la ciudad

La opinión del lector Carlos Libedinsky acerca de algunas de las obras que se están encarando en la ciudad denota un conocimiento del tema que debería ser tenido en cuenta. El costo de esas obras es muy alto y castiga los bolsillos de quienes debemos contribuir con nuestros impuestos. Es muy loable el deseo de embellecer la ciudad a través de las obras encaradas por el gobierno porteño. Sin embargo, me parece prioritaria la atención al estado de veredas y calles, donde resulta una verdadera aventura transitar. Vivo en Palermo Chico, un barrio bastante cuidado. Sin embargo, aquí mismo puede verificarse el hundimiento de partes de los cordones de las veredas, pozos en algunas calles y desniveles en las baldosas. Todo ello es una amenaza para los transeúntes de cierta edad. Hace algunas semanas, un lector proponía por qué no reemplazar baldosas por cemento, que sería más económico y terminaría con las irregularidades en las veredas. Solicito un poco de sensatez a la hora de encarar nuevas obras, atención a las observaciones de gente preparada para hacerlas y un mejor "timing" para hacer las que estén justificadas.

Elena Masri

Juicios laborales

El presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, "azorado y absorto" por las declaraciones del presidente Macri sobre la mafia de los juicios laborales, contesta con una declaración en la que sostiene: "La industria del juicio no existe". Evidentemente no recuerda que otros presidentes de la Nación ya habían hecho la misma denuncia: Alfonsín en los 80, Menem en los 90 y Cristina Fernández de Kirchner muy recientemente. Se puede disentir sobre la incidencia de la conducta de abogados y jueces en nuestro drama laboral, pero, en lo medular y en su gravedad, es contundente la coincidencia de cuatro presidentes de la Nación en cuestionar las prácticas depredadoras. Rizzo, en vez de reconocerla y proponer medidas para paliar esta tragedia que compromete a nuestra profesión, quiere mantener el statu quo: como presidente del Colegio Público recientemente promovió en sendos juzgados laborales dos amparos similares contra la nueva ley de ART, quejándose por los honorarios que los abogados perderían y por la prohibición del nuevo sistema de ART de firmar pactos de cuota-litis. La abogacía tiene la obligación ético-profesional de evitar los juicios, pues somos el primer juez del conflicto, pero el doctor Rizzo se opone a un sistema orientado a evitarlos, no para proponer mejorarlo, sino para mantenerlo sin cambios, una posición que es mucho más lesiva a la profesión que aquellas manifestaciones de nuestros titulares del PE. Señalo finalmente la extralimitación que implica arrogarse la representación de todos los abogados sin consultarlos en un tema tan controvertido, así como la grave falta de ética profesional de intentar una maniobra de "forum shopping" presentando el mismo planteo en dos juzgados.

Horacio M. Lynch

Oscar y Martín Fierro

Qué diferencia entre dos culturas a la hora de entregar los premios al espectáculo. Me refiero al respeto que hay por parte de la gente que participa de la entrega de premios Oscar, en los Estados Unidos. Cuando alguien está en el escenario agradeciendo un premio, los demás escuchan y prestan atención al galardonado. En la entrega del Martín Fierro, cuando alguien agradece, los demás no oyen ni prestan atención. Todo lo contrario, hablan entre ellos, sin el más mínimo respeto. Además, cuando en los Oscar muestran a quienes han fallecido en el último año, los televidentes podemos ver eso gracias a que está directamente conectado a la emisión. En cambio, en la entrega de los Martín Fierro no podemos ver con claridad el homenaje ya que una cámara toma las imágenes de una pantalla que hay en el lugar.

Carla Sandler

