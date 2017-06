De caddie de Trump a community manager de la Casa Blanca

Daniel Scavino ejemplifica el desdén por la meritocracia

Daniel Scavino, de caddie de Donald Trump a community manager de la Casa Blanca. Foto: Caputra

WASHINGTON.- Daniel Scavino fue caddie de Donald Trump. Ahora es el director de redes sociales y comunicación digital de la Casa Blanca. Este neoyorquino de 41 años cargaba palos de golf y ahora maneja las redes sociales y confecciona los mensajes que salen de la mansión presidencial.

En la nueva presidencia, la meritocracia ha perdido relevancia. Ser asesor del hombre más poderoso del mundo puede depender, simplemente, de la relación previa con éste, cuando todavía era un famoso multimillonario y personaje de la telerrealidad. Scavino tiene un vínculo personal: con 16 años fue caddie de Trump en uno de sus clubes de golf (Trump National Golf Club Westchester). Años después el magnate lo colocó en la dirección del establecimiento, y en 2015 lo incorporó a su equipo de campaña.

Experiencia política ninguna, pero lealtad absoluta. Y eso es algo que Trump valora por encima de todo. "Nunca olvidaré el día que su limusina estacionó en el club por primera vez. Me quedé petrificado. Recuerdo su primera propina. Me dio dos billetes de 100 dólares. Todavía los conservo", dijo Scavino. "Trump me dijo: «Trabajarás para mí algún día»", añadió.

Entre las claves de su éxito dentro de la Organización Trump, Scavino reconoció que una era "estar siempre disponible para el señor Trump, no importa cuál sea el trabajo". Por eso cuando Trump le pidió que se incorporara al equipo para organizar las redes sociales y la comunicación digital, Scavino aceptó sin dudar.

Pero su falta de experiencia en la comunicación ya le ha causado problemas a él y a Trump. Scavino no cree en la necesidad de contener a su jefe por sus erupciones impulsivas y erráticas en Twitter. Tanto ignora el daño de ese tipo de actuación en la red social que es un imitador del presidente en su perfil.

En su cuenta no es raro ver expresiones como las del presidente: insultos, mayúsculas, acusaciones a medios de propagar noticias falsas y provocaciones de todo tipo. Recientemente, Scavino se unió a Trump en las duras críticas en Twitter al alcalde de Londres por su gestión de los atentados que acechan a la capital británica en las últimas semanas. "DESPIÉRTATE", esbozó, haciendo referencia al peligro del terrorismo.

Hace dos semanas, Scavino recibió un toque de atención al haber abogado en Twitter por la destitución de un congresista republicano que se opuso inicialmente a la reforma sanitaria de Trump. Según las autoridades, el mensaje violó una ley que prohíbe a empleados del Ejecutivo interferir o comentar sobre actividades políticas.

Durante la campaña, Scavino admitió ser el responsable de tuitear en el perfil de Trump una imagen de Hillary Clinton, la candidata demócrata, con una estrella de David -criticando su supuesta complicidad con la prominente y adinerada comunidad judía norteamericana- y un texto que decía: "La candidata más corrupta de la historia".

Mientras Trump hace temblar a parte de la Casa Blanca y Washington con sus tuits matutinos -contra Alemania, la prensa, los jueces, el fiscal general adjunto, el ex director del FBI o los demócratas- Scavino es el hombre que a menudo redacta los tuits del presidente mientras éste se los dicta. Pese a las críticas sobre estos mensajes, Scavino seguirá siendo uno de los fieles a Trump, al que le debe su impensable ascenso a la política.