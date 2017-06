¿Coto va por la compra de un frigorífico?

Según un portal especializado en ganadería de Uruguay, la cadena de supermercados estaría interesada en la planta de Ecocarnes, en San Fernando; sin embargo, en ambas empresas, que tienen un acuerdo reciente por faena, niegan la versión

El nombre de Coto, la cadena de supermercados con un market share del 30% en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, quedó envuelto en un rumor que vinculó a la empresa con un supuesto interés por comprar un frigorífico.

Coto faena en dos frigoríficos propios y otro alquilado. El año pasado faenó 165.394 cabezas, el 1,39% del total de la faena argentina. El 70% de la hacienda que compra es por operaciones directas con los productores. Además, en 2016 Coto se ubicó en el puesto 15 como exportador con 2680,1 toneladas peso producto por US$ 21,7 millones, según el Senasa. El 40,15% de sus ventas fueron a Chile.

Según informó Faxcarne, de Uruguay, citando allegados a las presuntas negociaciones, la empresa estaría interesada en la compra de Ecocarnes, que tiene una planta en San Fernando, cerca del aeropuerto de esa localidad bonaerense. Allí tiene un predio de 32 hectáreas.

Tiene una capacidad para faenar 20.000 animales por mes. El año pasado, Ecocarnes tuvo una faena total de 182.415 cabezas. Un 50% de la empresa es de Omar Solassi, ex vicepresidente del club River. En tanto, el 50% restante está repartido entre tres socios de Frigorífico Merlo y la consignataria Pedro Genta. En 2016, con 7097 toneladas peso producto, vía su marca Viande, Ecocarnes fue el séptimo exportador con US$ 68 millones.

Ante una consulta de LA NACION, Solassi respondió que desde hace una semana, por un problema en otra planta, Coto comenzó a faenar en su establecimiento, pero negó una venta de Ecocarnes.

Alfredo Coto. Foto: Télam

"No hablamos de una venta, sino que Coto está acá exclusivamente como usuario (del frigorífico). Le faenamos, despostamos y preparamos la mercadería en cajas para los camiones que van a Chile", señaló. "Estuve con Alfredo Coto, pero a mí no me dijo nada de una compra", insistió el empresario cárnico.

Como usuario del establecimiento, Coto está faenando allí 1200 cabezas por semana.

Pese a que negó una venta a Coto, Solassi admitió que igual tiene interés de desprenderse del frigorífico, siempre que aparezca algún comprador, porque se encuentra cansando de la actividad.

"Siempre está en venta; lo quiero vender porque estoy cansado físicamente; acá hay que estar todo el día", agregó. Cuando era vicepresidente de River, Solassi empezaba a las 5 de la mañana su actividad en el frigorífico y terminaba a las 23 después de River. Entre otros motivos para tener en venta el establecimiento, también estaría que sus hijos no tendrían intenciones en eventualmente continuar el negocio.

Mientras tanto, desde Coto una fuente también negó una adquisición. Reconoció que allí están faenando, pero dijo: "De eso a una compra hay una diferencia".

Según Solassi, las exportaciones de carne se están recuperando, como lo muestran diversos informes, pero está complicada la competitividad. "El dólar está muy barato y estamos complicados con Brasil y Uruguay (por el mayor valor de la hacienda) y con costos más caros de la mano de obra", indicó. Señaló que mientras el costo de un operario va de 600 a 700 dólares en Brasil en la Argentina ronda los US$ 2000.