Juan Courel, ex asesor de Scioli: "El voto de Cristina es el más sólido de la política argentina"

Juan Courel, ex asesor en comunicación de Daniel Scioli. Foto: Captura de Tv

El ex secretario de comunicación bonaerense y quien acompañó a Daniel Scioli durante 13 años, Juan Courel, estuvo en Terapia de Noticias y se refirió a la posible candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas y sus diferentes aristas. "Probablemente el voto de Cristina sea el más sólido de la política argentina. Que su base electoral sea la más sólida", dijo. Y agregó: "Incluso más que la de Macri, más que la de Vidal o la de cualquier otro político. [El votante] no está dispuesto a cambiarla a Cristina como primera opción. De todas maneras, por supuesto, cuando hay una figura que ya gobernó durante tanto tiempo, que genera el nivel de polémica que genera, eso también le genera un techo".

Segundos después, puso sobre la mesa a su ex asesorado, mientras explicaba que, como Cristina no anunció su candidatura aún, "hay otros miembros del Frente para la Victoria o de la Unidad Ciudadana que están en condiciones de fidelizar esos votos que elegirían a Cristina. Scioli es uno de ellos. Scioli desde el ballottage de 2015 pegó muchísimo su imagen a la de Cristina cosa que antes no sucedía y tiene un nivel de conocimiento que no tiene ningún otro dirigente en la provincia de Buenos Aires dentro del peronismo", arrojó. Luego, enfatizó: "Yo creo que Scioli sería capaz de consolidar [los votos de Cristina]...no lo hablé con él, no estuve hablando con él de política, no le costaría mucho a Cristina poder elegir un candidato que fidelice esos votos que ella tiene". No obstante, remarcó que si la ex presidenta quiere disputar la presidencia en 2019, "sería creo que necesario que sea candidata este año".

Con respecto a la puja que se dará entre el partido Unidad Ciudadana y el de Florencio Randazzo , Cumplir, Courel cuestionó a la interna como figura, cuando dijo "que a veces es funcional y a veces no". Y señaló que, en definitiva, esa puja de poder entre Cristina y Randazzo le quita más votos a Mauricio Macri que a la propia Cristina. "Ese voto más que dividir el voto de Cristina divide el voto de ese 30% de indecisos que no está polarizado originalmente. Yo creo que le saca más a Macri que a Cristina. Alguna gente que votó a Macri porque estaba cansado del kirchnerismo pero que tenía algún sentimiento cercano al peronismo puede encontrar en eso una alternativa para votar a un peronista sin votar a Cristina".

En ese momento, la periodista especialista en política, Laura Serra, quien se encontraba en el piso de Ln+, contó que en el espacio de Sergio Massa "no dejan de decir por lo bajo que Randazzo es una operación del gobierno para quitarle votos a Cristina". Courel, respondió: "Sin ninguna dudas el que más preocupado debería estar es Sergio Massa".